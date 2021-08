Megan Fox et 50 Cent rejoignent Sylvester Stallone dans The Expendables 4 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le groupe d’élite de mercenaires a toujours de la place pour du nouveau personnel et suffisamment de terrain de jeu pour de nouvelles missions. Indépendamment des obstacles sur la route, tels que le départ supposé de Stallone de la saga, le temps a montré que chaque obstacle est en place pour être surmonté. Et il en sera de même de la saga d’action The Expendables dans son itération numéro 4 avec les nouvelles compagnies de Megan Fox et même du rappeur 50 Cent.

Le film d’action Avengers s’apprête à élargir le champ de son casting comble pour accueillir de nouveaux experts du genre. On se souvient bien sûr de Megan Fox avec de grosses explosions derrière elle, grâce aux visuels excessifs de Michael Bay dans la saga Transformers, mais surtout on se souvient des talents de comédienne noire de l’actrice dans d’autres films comme Diabólica Tentación (2009). Absolument.

Avec Fox, Curtis Jackson plus connu dans le monde musical sous le nom de 50 Cent arrivera également par la porte. Le rappeur a déjà plusieurs crédits dans quelques petits projets. Surtout des petits films d’action, où il a partagé des crédits avec des acteurs allant de Robert De Niro ou Al Pacino, à Ryan Reynolds ou Jake Gyllenhaal. Nous pensons certainement qu’il est prêt à devenir un mercenaire coriace aux côtés de Jason Statham.

Le « tiers parfait » des nouveautés est couvert par Tony Jaa, acteur et chorégraphe de cascades d’arts martiaux pour de nombreux films. Son visage a été vu dans des films du créneau des arts martiaux comme Ong-Bak : The Muay Thai Warrior (2003), ou encore dans Fast and Furious 7 (2015). Apparemment, la saga est prête pour un peu de combat et d’action orientale.

On sait peu, ou plutôt rien, sur les rôles que joueront ces trois comédiens nouvellement invités. Ils pourraient être simplement les méchants de service qui bouleverseront Barney Ross (Stallone) et la société, ou ils pourraient devenir des membres du personnel pour l’avenir de la saga. Un avenir que l’on pense assuré, tant les mercenaires ont accumulé avec la trilogie existante la somme non négligeable d’un peu plus de 800 millions de dollars dans le monde (via).

Malgré le fait que la dernière contribution qui a atteint les salles n’a pas connu un succès comparable aux deux précédents et aux standards hollywoodiens, une grande partie est principalement due au changement de classement obtenu par la troisième partie. The Expendables se distingue avant tout par sa cote adulte et sa violence crue et graphique de poings moites et de poings violets. Mais à quoi bon avoir Statham, Stallone, Gibson ou Schwarzenegger dans le même film.

En plus de Megan Fox, 50 Cent et Tony Jaa, The Expendables 4 a déjà confirmé dans le combo ceux mentionnés ci-dessus Chuck Norris, Jet Li, Randy Couture et Antonio Banderas. La production du film lancera les machines en octobre prochain de cette année, sous la direction de Scott Waugh et le scénario de Spenser Cohen. Presque rien ne manque, messieurs.

Source : CinéPremière