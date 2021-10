Megan Fox et Brian Austin Green acceptent de divorcer : rapport

Megan Fox et Brian Austin Green sont à une signature du juge de divorcer.

Fox, 35 ans, et Green, 48 ans, n’avaient pas de contrat de mariage, ce qui signifie qu’en vertu de la loi californienne, ils devront diviser tout ce qu’ils ont acquis au cours de leur mariage de dix ans, rapporte TMZ.

Il n’est pas clair si l’un ou l’autre paiera une pension alimentaire pour conjoint ou pour enfant, bien que les documents de divorce fassent référence à un règlement conclu en dehors du tribunal.

Les ex partageront la garde légale et physique conjointe de leurs trois enfants – Noah Shannon, 9 ans, Bodhi Ransom, 7 ans et Journey River, 5 ans – que Fox a demandée lorsqu’elle a demandé le divorce en novembre 2020.

Megan Fox et Brian Austin Green ont initialement demandé le divorce en 2020. (Photo de Paul Archuleta/FilmMagic via .)

Fox fera également changer son nom de famille légal de Green.

Les deux parties ont évolué. Fox est dans une romance très médiatisée avec Machine Gun Kelly depuis la mi-2020, tandis que Green sort avec la pro « DWTS » Sharna Burgess.

Plus tôt cette année, la star de « Jennifer’s Body » a précisé si MGK était la cause de son divorce.

Selon Fox, MGK n’avait « rien à voir avec » la fin de son mariage, malgré le fait qu’ils aient été photographiés ensemble pour la première fois en mai 2020 et qu’elle n’ait demandé le divorce qu’en novembre de la même année.

Cependant, l’actrice a déclaré qu’elle et Green étaient déjà « séparés » depuis fin 2019.

Le couple a eu une relation de montagnes russes dès le début. Après s’être rencontrés sur le tournage de « Hope & Faith » alors que Fox n’avait que 18 ans en 2004, ils se sont fiancés et ont vécu ensemble en 2006.

En 2009, ils ont pris une « décision mutuelle » de mettre fin à leurs fiançailles pour se réengager et se marier d’ici la fin juin 2010.

Quatre ans et deux enfants après le début de leur mariage, Fox a déclaré très publiquement qu’il n’y avait aucune « intimité » avec son mari lors d’une interview sur le tapis rouge.

Elle a demandé le divorce de l’alun « 90210 » pour la première fois un an plus tard en 2015 – mais était enceinte de leur troisième enfant et vivait à nouveau avec Green à la fin de 2016.

Le couple l’a fait fonctionner pendant encore trois ans avant de finalement arrêter définitivement en 2019.