Megan Fox et Brian Austin Green finalisent leur divorce

Megan Fox et Brian Austin vert sont officiellement, légalement célibataires.

L’ancien couple a déposé son jugement de divorce le vendredi 15 octobre, et leur divorce a été finalisé après près d’un an, a déclaré une source à E! Nouvelles.

Megan a demandé à se séparer de l’acteur de Beverly Hills, 90210 en novembre 2020, après s’être mariés en 2010. À l’époque, elle a cité des différences irréconciliables et a demandé la garde légale et physique conjointe de leurs enfants : Noé, 9, Bodhi, 7 et Périple, 5.

En mai 2020, Brian a partagé que lui et Megan avaient commencé à suivre leur propre chemin à la fin de 2019.

« Aucun de nous ne s’est fait quoi que ce soit. Elle a toujours été honnête avec moi et j’ai toujours été honnête avec elle », a-t-il déclaré sur le podcast With Brian Austin Green.

Il a ajouté: « Et je sais qu’elle m’aimera toujours et je sais qu’en tant que famille, ce que nous avons construit est vraiment cool et vraiment spécial. Nous avons donc décidé de nous assurer de ne pas perdre cela. Peu importe ce que nous sommes toujours amis les uns avec les autres et nous formons un front uni avec les enfants. »