Megan Fox et Brian Austin Green ne sont pas encore divorcés

Ils ont rencontré un revers (Photo: .)

Megan Fox et Brian Austin Green connaissent un revers dans leur procédure de divorce en raison d’erreurs dans la paperasse.

Fox, 35 ans, a demandé le divorce de Green, 48 ans, en novembre 2020, cependant, un juge a rendu son jugement jeudi pour plusieurs raisons procédurales, selon le document obtenu par E! Nouvelles.

Avant que leur séparation ne soit légale, de nouveaux documents doivent être soumis en raison d’erreurs.

Les nouveaux documents doivent inclure une déclaration de défaut incomplète et l’impossibilité pour eux de renoncer à leurs déclarations de divulgation.

E! News rapporte que Fox et Green doivent également « entrer le nombre correct de pages jointes au formulaire FL-180 » et soumettre à nouveau les documents avant que le divorce ne puisse être finalisé.

La perturbation de la procédure intervient après que l’ancien couple est finalement parvenu à un règlement de leur divorce il y a deux mois.

Le couple a entamé une procédure de divorce l’année dernière (Photo: FilmMagic)

TMZ a rapporté qu’ils n’avaient pas de contrat de mariage, ce qui les obligeait par la loi à diviser tout ce qu’ils avaient acquis au cours de leur mariage de dix ans.

Fox et Green partagent trois enfants – Noah Shannon, neuf ans, Bodhi Ransom, sept ans et Journey River, cinq ans – dont les deux parents partageront la garde légale et physique conjointe, à la demande de Fox.

Il n’est pas clair si l’un ou l’autre paiera une pension alimentaire pour le conjoint ou pour les enfants, cependant, les documents font référence aux ex qui conviennent d’un règlement à l’extérieur du tribunal.

Fox changera également légalement son nom de famille en Fox de Green.

Megan et Brian ont trois enfants ensemble (Photo :

Megan Fox/Instagram)

Fox et Green se sont fiancés en 2006 après deux ans de relation.

Ils ont rompu leurs fiançailles en février 2009, mais ont annoncé en juin de l’année suivante qu’ils étaient de retour.

La star de Jennifer’s Body et l’acteur de 90210 se sont mariés en juin 2010 et ont eu leurs deux premiers enfants.

La star de Til Death a demandé le divorce pour la première fois avec Green en août 2015, quelques jours après que le couple a annoncé publiquement sa séparation.

Ils se sont reconnectés début 2016 et ont eu leur troisième fils, Fox ayant finalement annulé le divorce.

Megan Fox et MGK sont amoureux l’un de l’autre (Photo: .)

Enfin, en mai 2020, Green a annoncé que lui et Fox avaient rompu après près de 10 ans de mariage et ont commencé à se séparer fin 2019.

«Aucun de nous ne s’est fait quoi que ce soit. Elle a toujours été honnête avec moi et j’ai toujours été honnête avec elle », a-t-il déclaré sur le podcast With Brian Austin Green.

« Je sais qu’elle m’aimera toujours et je sais qu’en tant que famille, ce que nous avons construit est vraiment cool et vraiment spécial. Nous avons donc décidé de faire en sorte de ne pas perdre cela. Que quoi qu’il en soit, nous sommes toujours amis les uns avec les autres et nous formons un front uni avec les enfants », a-t-il poursuivi.

Les deux sont maintenant dans de nouvelles relations, Green sort avec Sharna Burgess, pro DWTS, et Fox profitant d’une romance très publique avec le rappeur Machine Gun Kelly, avec qui elle a rendu public l’année dernière.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Vert révélé en janvier que son nouvel amant est « super doux et attentionné, passionné, amusant à côtoyer », ajoutant qu’il se sent « béni en ce moment ».

Pendant ce temps, Fox ne peut pas en avoir assez de son nouveau petit ami, car elle assiste fréquemment à ses concerts et à ses événements sur le tapis rouge.

Metro.co.uk a contacté les représentants pour commentaires.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Adele craignait que son fils Angelo ne la « déteste pour toujours » après le divorce de son mari Simon Konecki



PLUS : Irina Shayk soutient l’ex Bradley Cooper sur le tapis rouge deux ans après sa séparation alors qu’il s’exprime sur un moment « spécial »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();