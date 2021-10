Megan Fox et Brian Austin Green parviennent à un règlement de divorce

Megan Fox et Brian Austin vert ont finalement conclu un règlement final de leur divorce … et tout ce dont ils ont besoin maintenant est la signature d’un juge, qui devrait arriver n’importe quel jour.

Les ex ont déposé des documents juridiques, obtenus par TMZ, qui énoncent certains des termes du règlement. Ils ont accepté la garde légale et physique conjointe de leurs 3 garçons… quelque chose qu’ils avaient accepté de faire dès le saut.

Des sources liées au couple ont déclaré à TMZ … qu’il n’y avait PAS de contrat de mariage, et en Californie, cela signifie que tout ce qui a été acquis au cours de leur mariage de 10 ans serait 50/50.

Quant à la pension alimentaire pour enfants et conjoint, les docs ne le disent pas. Il y a une référence à un règlement convenu qui n’a pas été déposé auprès du tribunal.

Megan verra son nom restauré de Megan Green à Megan Fox.

Megan est remplacée par Disso Queen Laura Wasser, et Brian est remplacé par Scott Klobert.

Megan et Brian se sont fiancés en 2006 et il y a eu un tas de ralentisseurs qui ont suivi. Ils ont mis fin à leurs fiançailles en 2009, mais se sont réengagés un an plus tard.

Ils se sont mariés sur la plage de Maui en 2010. Megan a demandé le divorce en 2015, mais les papiers ont été retirés en 2019. Megan a de nouveau demandé le divorce en novembre dernier.

Quoi qu’il en soit, c’est bien qu’ils aient trouvé comment clore ce chapitre de leur vie, car chacun d’eux a certainement tourné la page dans le domaine de la romance. Comme tout le monde le sait, Megan est avec Mitrailleuse Kelly maintenant … et le phénomène de rencontre de Brian ‘DWTS’ Sharna Burgess.

C’est fou de penser que tout cela s’est effondré il y a tout juste un an, mais compte tenu comme c’est heureux ils semblent tous les deux avec leurs nouvelles relations, nous sommes sûrs qu’ils sont plus qu’heureux de conclure cela aussi.