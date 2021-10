Megan Fox et Brian Austin Greene parviennent à un règlement de divorce

Le mariage de Megan Fox et Brian Austin Greene est officiellement terminé. TMZ rapporte que l’ancienne star de Beverly Hills, 90210, et l’ancienne star de Transformers ont conclu un accord de divorce. Il ne reste plus qu’à un juge à signer, ce qui peut arriver n’importe quel jour maintenant. L’ancien couple était marié depuis 10 ans.

Fox et Greene ont trois fils et partagent la garde légale et physique conjointe. L’accord de garde a été conclu presque immédiatement après leur séparation. Fox et Greene n’avaient pas d’accord prénuptial et dans l’État de Californie où ils vivent, ne pas avoir d’accord prénuptial signifie que tout ce qui a été acquis pendant leur mariage doit être divisé à 50/50.

Fox et Greene ont eu une relation longue et compliquée. Ils se sont fiancés en 2006, ont mis fin aux fiançailles en 2009 et se sont réengagés en 2010. Ils se sont mariés lors d’une cérémonie intime sur la plage peu de temps après les deuxièmes fiançailles. Fox a initialement demandé le divorce en 2015, mais a retiré les papiers en 2019 après que le couple soit redevenu enceinte. Elle a de nouveau demandé le divorce en novembre 2020.

Ils n’ont pas perdu de temps à passer à autre chose. Fox a gambadé et professe son amour pour Machine Gun Kelly. Greene sort avec le phénomène de Dancing With the Stars, Sharna Burgess.

On ne sait pas si l’une ou l’autre des parties a obtenu une pension alimentaire pour conjoint ou pour enfants. Fox renoncera également à son nom de famille et reviendra légalement sous le nom de Megan Fox. Les deux avaient les meilleurs représentants de divorce en ville, Fox étant remplacé par Laura Wasser et Greene étant remplacé par Scott Klopert.

Fox a déclaré à InStyle que sa séparation d’avec Greene n’avait « rien à voir avec » sa relation avec Machine Gun Kelly. Elle a depuis qualifié Kelly de « flamme jumelle », ajoutant qu’elles sont « les deux moitiés de la même âme ». Elle a également critiqué les critiques concernant leur différence d’âge de quatre ans. Kelly a 31 ans et Fox 35. Elle appelle la critique une forme de patriarcat.