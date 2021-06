Megan Fox et Bruce Willis dans la bande-annonce de Midnight in the Switchgrass ⋆ .

Lionsgate a publié une bande-annonce, une affiche et des images du groupe rouge pour le prochain thriller policier Minuit dans le Switchgrass.

Réalisé par Randall Emmett, le film suit un agent du FBI (Megan Fox) et un officier de l’État de Floride (Emile Hirsch) alors qu’ils s’associent pour enquêter sur une série de cas de meurtres de femmes non résolus, et met également en vedette Bruce Willis, Lukas Haas, Colson Baker (alias Machine Gun Kelly), Caitlin Carmichael et Sixtine Stallone.

Alors qu’ils étaient en Floride pour une autre affaire, les agents du FBI Helter (Bruce Willis) et Lombardo (Megan Fox) croisent le policier Crawford (Emile Hirsch), qui enquête sur une série de meurtres de femmes qui semblent être liés. Lombardo et Crawford s’associent pour une piqûre d’infiltration, mais cela tourne terriblement mal, plongeant Lombardo dans un grave danger et opposant Crawford à un tueur en série dans un jeu tordu du chat et de la souris./em>

Midnight in the Switchgrass arrive dans certains cinémas et sur Apple TV le 23 juillet, suivi d’une sortie Blu-ray et DVD le 27 juillet.

