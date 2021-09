La bande-annonce de Night Teeth s’ouvre avec une paire de jeunes femmes à l’arrière d’une voiture parlant à leur chauffeur. Debby Ryan d’Insatiable et Lucy Fry de Bright demandent au chauffeur (Jorge Lendeborg Jr. de Bumblebee) s’il peut les conduire dans leur fête toute la nuit, mais au fur et à mesure que cela se déroule, il est clair que ces deux-là sont des vampires. Et parmi leur meute se trouve Megan Fox et Sydney Sweeney d’Euphoria.