Megan Fox et Machine Gun Kelly révèlent la conversation textuelle bizarre qui a déclenché leur romance

Megan Fox et Machine Gun Kelly sont peut-être tombés amoureux sur le tournage de Midnight in the Switchgrass l’année dernière, mais les deux se sont en fait rencontrés brièvement quelques années auparavant dans une interaction bizarre qui se retrouverait dans leur premier échange de messages texte. L’actrice, 35 ans, et la musicienne, 31 ans, ont parlé de leur histoire d’amour dans un nouveau profil avec GQ, partageant que même s’ils se sont peut-être rencontrés techniquement des années auparavant, ils ne « se sont pas vus ».

« Je ne me souviens pas de votre visage … Et je me serais certainement souvenu de son visage », a expliqué Fox. « Je me souviens juste de cette grande créature blonde et fantomatique et j’ai levé les yeux et je me suis dit: » Tu sens l’herbe. » Il m’a regardé et il m’a dit : « Je suis de l’herbe ». Ensuite, je le jure devant Dieu, il a disparu comme un ninja dans une bombe fumigène. Dieu merci, [because] quelle torture avais-je su que tu étais là et je ne pouvais pas t’atteindre », a-t-elle dit à Kelly. « C’était mieux que je ne le sache pas. »

Leur deuxième interaction a eu lieu sur le plateau en 2020 et était beaucoup plus significative. Dans leur première scène ensemble, le rappeur a eu une ligne de dialogue avec le personnage de Fox qu’ils ont décrit comme « f-ked up », qu’il a référencé dans ses premiers messages texte à elle. Un autre a dit : « Je suis de l’herbe », faisant écho à la première phrase qu’il lui a jamais dite. Fox, néanmoins, était charmé. « Je viens de répondre comme : ‘Comment tout conte de fées commence' », se souvient-elle, « ce à quoi il a terminé la conversation par ‘Tous les bons au moins…' »

Les deux ont continué à envoyer des SMS avant de passer au téléphone. « Avez-vous déjà parlé à une fille pendant trois heures au téléphone dans toute votre vie ? Fox a taquiné son mec. « Est-ce que tu t’es dit : ‘Comment vais-je lui parler ?' » L’artiste de « Bloody Valentine » a répondu que leur conversation « avait duré cinq minutes » au lieu de trois heures, se souvenant que même leur première rencontre physique était magique. « Même notre premier baiser, elle ne m’embrasserait pas », a-t-il déclaré. « Nous avons juste mis nos lèvres l’une devant l’autre et nous nous sommes inspirés l’un de l’autre, puis elle est partie. »