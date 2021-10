Megan Fox et Machine Gun Kelly se donnent des tatouages ​​​​assortis

Megan Fox et Machine Gun Kelly ont poussé leur relation à un autre extrême en se donnant mutuellement des tatouages ​​assortis. Le couple a révélé sa nouvelle encre dans une séance photo pour GQ British Style, qui a été publiée le lundi 11 octobre avec une nouvelle interview. Les deux tatouages ​​se lisent comme suit : « le conte de fées le plus sombre », qui, selon Fox, est une référence à leur première parade nuptiale.

Fox a déclaré lors de leur interview que « le conte de fées le plus sombre » « fait référence à l’un des premiers SMS que nous nous ayons jamais envoyés ». Fox a apparemment la phrase griffonnée sur son avant-bras intérieur tandis que Kelly l’a sur sa hanche inférieure, car ses bras sont déjà encombrés de trop de tatouages ​​​​pour garder une trace. Ils se sont donné les nouvelles notes pendant que Molly Lambert de GQ regardait, et ont même aidé en tenant un téléphone au-dessus de leur tête pour projeter plus de lumière. Le profil examine la nouvelle romance intense de célébrités qui obsède les fans.

« Le meilleur tatouage que j’aie jamais vu de ma vie », se serait exclamé Kelly en voyant le produit fini. « On dirait qu’un fantôme de fée l’a fait, non ? Tout est hanté. Kelly a déjà manipulé un pistolet de tatouage, contrairement à Fox. « J’ai juste peur d’avoir foiré ! » aurait-elle dit. Kelly, de son côté, a regardé avec confiance le tatouage qu’il a fait à Fox et a dit: « Mon Dieu, c’est malade. »

Alors qu’ils ont permis à un journaliste d’assister à cette occasion capitale et de la documenter, Kelly et Fox n’ont pas donné plus de détails sur la symbolique des tatouages. Le couple a déjà obtenu une autre paire de tatouages ​​pour marquer leur romance – Kelly a les initiales de Fox imprimées quelque part sur son corps, tandis que Fox a une lecture de tatouage: « el pistolero », qui est l’espagnol pour le surnom de Kelly « l’artilleur ».

Les tatouages ​​ne sont qu’une incarnation de la romance rapide qui est devenue une obsession publique. Les deux ont rendu leur relation publique en juin 2020, bien qu’elle ait peut-être commencé avant cela. Ils semblaient déjà avoir des relations, Fox apparaissant dans le clip de la chanson de Kelly « Bloody Valentine ». D’un autre côté, ils ne semblent pas être le genre de couple à retenir beaucoup les fans.

Fox, 35 ans, et Kelly, 31 ans, sont même quelque peu arrivés à Saturday Night Live ce week-end, où Kelly a été joué par son vrai ami Pete Davidson et Fox a été joué par Chloe Fineman. Le sketch se moquait de leurs intenses démonstrations d’affection en public, mais Kelly ne semblait pas s’en soucier. À en juger par la dernière séance photo des deux ensemble, le croquis n’était peut-être même pas une grande exagération.