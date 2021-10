Megan Fox et Machine Gun Kelly viennent de prouver que leur amour est à l’épreuve des balles

Tu ferais mieux de croire que ces deux-là se prendraient une balle l’un pour l’autre.

Juste quand tu pensais Mitrailleuse Kelly et Megan FoxLa romance de ‘ ne pouvait pas être plus épicée, le couple a participé à une séance photo torride pour British GQ Style dans laquelle leur chimie est pleinement exposée.

Alors que les photos du couple en train de s’embrasser suffisent à faire monter la température, beaucoup parlent de la photo sur laquelle Megan tient une arme sur le pénis de Machine Gun Kelly.

« L’histoire de deux parias et d’amoureux croisés pris dans les affres d’une éruption solaire torride d’une romance mettant en vedette: obsession fiévreuse, armes à feu, dépendance, chamans, beaucoup de sang, chaos général, thérapie, terreurs nocturnes tantriques, rituels contraignants, des bains de sons de chakra, des hallucinations psychédéliques, des smoothies organiques et le genre de sexe qui ferait que Lucifer serre son chapelet « , a écrit Megan sur Instagram en partageant les photos.

Machine Gun Kelly a ajouté: « Une vie sans toi est pire que la mort, mets-moi une balle dans la tête s’il ne nous reste plus rien et si jamais cela arrive, rencontre-moi au paradis et faisons l’amour comme des démons. »