Megan Fox explique pourquoi elle n’est pas intéressée à s’habiller de façon conservatrice après une robe VMA transparente

Comme Megan Fox l’a écrit sur les réseaux sociaux, elle vise à ignorer et à défier toutes les “projections puritaines émotionnellement refoulées de la société sur ce qu’une femme devrait être”. L’actrice aime repousser les limites de la mode, et avec ces looks, elle rappelle aux gens que même si être révélateur peut choquer les autres par nature, cela ne veut pas dire que c’est intrinsèquement offensant. Il y a eu une stigmatisation autour des femmes révélant leur corps qui remonte à des milliers d’années, et Fox nous rappelle que c’est cette croyance qui incite à cette réaction.