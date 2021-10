Megan Fox fait monter la température alors qu’elle chevauche MGK lors de son concert à LA

L’observateur aux yeux d’aigle poursuit: « Ils se sont probablement embrassés pendant une bonne minute. Vous pouvez simplement dire qu’ils se nourrissent de l’énergie de l’autre et qu’il montait si haut en l’ayant là. C’était adorable. »

Après leur moment rempli de PDA, le spectateur partage que MGK est retourné sur scène. Cependant, note la source, « tous les yeux étaient toujours rivés sur Megan ».

« Elle vibrait tout le spectacle, chantant et dansant sur chaque chanson », ajoute l’initié. « Vraiment son fan numéro un. Dans l’ensemble, c’est un excellent spectacle et il l’a également mentionnée à quelques autres reprises sur scène! »

De plus, la source a révélé que la rock star avait mentionné une autre référence effrontée pendant le concert : la récente interview britannique conjointe de His et Megan avec GQ, dans laquelle l’une de leurs réponses a déclenché un mème.

Les deux ont rappelé comment ils se sont rencontrés pour la première fois, de manière intéressante lors d’une soirée GQ, avec l’actrice disant à la chanteuse à l’époque: « Tu sens l’herbe. »

« Il m’a regardé et il m’a dit : ‘Je suis de l’herbe' », se souvient-elle. « Ensuite, je le jure devant Dieu, il a disparu comme un ninja dans une bombe fumigène. »

Selon le spectateur, le musicien a trouvé l’humour dans tout cela, expliquant: « MGK était sur scène et se moquait du meme » I Am Weed « circulait, et l’assumait essentiellement et riait. »