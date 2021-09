Megan Fox fait preuve d’audace en similicuir bleu avec la mitrailleuse Kelly

Megan Fox et Mitrailleuse Kellyla séquence de style de continue.

Le couple a pris d’assaut New York au cours des derniers jours avec des apparitions à la une au MTV Video Music Awards 2021 et la sortie solo ultérieure de l’actrice au Gala du Met. À ces deux occasions, la paire a posé son pied le plus stylé sur le tapis rouge et n’a certainement pas laissé la mode à la maison pour les after-parties non plus.

Quant à leurs tenues les plus récentes ensemble, les deux ont été photographiés main dans la main à New York le 19 septembre. 14 et il était difficile de les manquer. La star de Till Death était particulièrement visible dans ce qui semblait être une combinaison à encolure dégagée en cuir bleu vif avec ses cheveux noirs emblématiques tombant en cascade en boucles lâches.

Pendant ce temps, le musicien a adopté une approche plus fastueuse de son athleisure dans un sweat à capuche orné de strass et un pantalon de survêtement assorti.

Avec leurs looks qui font tourner les têtes ces derniers temps, les deux stars se sont avérées être une force de mode commune. Lorsqu’ils sont arrivés sur le tapis rouge des Video Music Awards, tous les regards étaient tournés vers eux et leurs ensembles remarquables.