Megan Fox lâche une bombe F tout en expliquant que les acteurs de la «haine» obtiennent pour jouer dans des blockbusters

Megan fox est actuellement au milieu d’une sorte de renaissance et elle fait actuellement la promotion de son dernier film Till Death. Ce faisant, elle a discuté de sa vie personnelle ainsi que de son voyage à Hollywood, notamment en admirant Mary-Kate et Ashley Olsen. Fox a également discuté de ses sentiments sur les films à succès, exprimant son amour pour eux et abordant les types de franchises qu’elle aimerait rejoindre. Maintenant, elle partage quelques commentaires forts sur la “haine” que les acteurs reçoivent pour avoir joué dans des films massifs, et spoiler : elle lâche une bombe F.