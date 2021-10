Megan Fox partage sa lutte contre la dysmorphie corporelle

Megan Fox a fait face à beaucoup de jugements tout au long de sa carrière. Et même si certains pensent qu’elle a tout, l’actrice de 35 ans partage qu’elle ne se sent pas toujours aussi confiante qu’elle n’y paraît.

« Nous pouvons regarder quelqu’un et penser: » Cette personne est si belle. Sa vie doit être si facile « », a-t-elle déclaré dans une interview conjointe avec Mitrailleuse Kelly pour le numéro automne / hiver 2021 du britannique GQ Style. « Ils ne ressentent probablement pas cela pour eux-mêmes. »

On a ensuite demandé à Fox si elle ressentait cela pour elle-même. « Oui, j’ai une dysmorphie corporelle, » répondit-elle. « J’ai beaucoup d’insécurités profondes. »

Au cours de l’interview, Fox a également parlé du récent réexamen par les médias de la façon dont elle a été maltraitée plus tôt dans sa carrière. « C’est quelque chose sur lequel j’ai beaucoup travaillé », a-t-elle déclaré au magazine, rappelant comment elle s’est éloignée des projecteurs il y a quelques années pour réfléchir et se lancer dans un voyage spirituel.

« J’ai fait tout ce que vous pouvez pour essayer de comprendre cela », a poursuivi la star de Transformers à propos des commentaires qu’elle allait recevoir. « Parce que c’est facile quand on traverse quelque chose comme ça de se sentir comme une victime, évidemment. C’est votre premier instinct et votre première réponse, mais cela ne vous sert pas et cela rend la vie misérable, vivre sa vie en tant que victime. ‘Pourquoi cela se produit-il prendre?’ Vous donnez constamment votre pouvoir. «