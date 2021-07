Megan Fox propose d’emmener Adriana Lima à un rendez-vous dans Flirty Exchange

Megan Fox et Adriana Lima ont eu un échange affectueux et les fans sont là pour ça. L’ancien mannequin de Victoria’s Secret a récemment publié une photo côte à côte des deux femmes avec Lima suggérant que si Fox avait besoin d’un double du corps, elle serait prête à s’acquitter de la tâche. En réponse, l’actrice a demandé à Lima si elle était intéressée à être sa petite amie à l’écran, mais ils devraient d’abord avoir un rendez-vous et Lima a jailli d’être partante.

Lima a sous-titré la photo avec: “@meganfox si jamais vous avez besoin d’un double corps dans l’un de vos films, contactez-moi, ma seule demande est …. Nous partageons le même maquilleur @patrickta”, a déclaré la femme de 40 ans. , insinuant évidemment que les deux pouvaient passer pour des sœurs. Fox a ensuite laissé une réponse effrontée en disant: “Mais et si j’ai besoin d’une petite amie … puis-je vous contacter pour ça aussi? Patrick peut toujours être impliqué d’une manière ou d’une autre. Il peut faire notre maquillage quand je vous emmène à Nobu.” Lima a ensuite répondu: “@meganfox c’est un rendez-vous ce soir à Nobu.” Le compte Comments By Celebs a laissé sa légende simple, disant: “MGK qui?”

Les fans ont immédiatement inondé la section des commentaires, avec un écrit: “JE VEUX IN”, tandis que quelqu’un d’autre a dit: “Pouvez-vous imaginer attendre sur cette table?” Un autre spectateur a déclaré: “Megan lui a tiré dessus”, tandis qu’un autre a fait écho: “Le niveau de chaleur briserait la terre.”

Fox semble être plus heureuse que jamais avec son petit ami Machine Gun Kelly après que les deux soient devenus publics plus tôt cette année et que les fans se sont extasiés sur la paire depuis. La chanteuse et actrice n’arrête pas de faire les gros titres des tenues qu’elles coordonnent – ​​oui, elles coordonnent leurs looks, ce qui n’a de sens que parce qu’elles sont absolument superbes ensemble lors d’événements sur le tapis rouge – jusqu’à leurs vacances.

Alors que sa nouvelle relation semble n’être que du pur bonheur, elle a récemment avoué qu’elle avait vécu son propre “enfer” personnel après que le couple ait visité le Costa Rica et vécu leurs propres voyages personnels après avoir consommé le thé psychédélique, l’ayahuasca. “C’était incroyablement intense. La deuxième nuit, je suis allée en enfer pour l’éternité. Et le simple fait de savoir que l’éternité est une torture en soi car il n’y avait pas de début, de milieu ou de fin”, a-t-elle déclaré lors d’une interview sur Jimmy Kimmel Live pour remplacer l’hôte. Salle Arsène.

« C’est votre propre enfer psychologique en gros, le médicament, n’est-ce pas ? C’est un médicament qui surpasse tout ce que vous pouvez faire avec la thérapie par la parole ou l’hypnothérapie, il va directement dans votre âme et vous emmène dans la prison psychologique dans laquelle vous vous enfermez. votre propre version de l’enfer. Et j’y étais définitivement.”