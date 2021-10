S’il y a quelqu’un qui a eu des billets au premier rang pour Kourtney kardashian et Travis aboyeurc’est la romance, ça a été Mitrailleuse Kelly et Megan Fox.

Les couples sont devenus deux des couples les plus chauds de 2021 et, heureusement pour les fans, ils se connaissent en partie grâce au lien de longue date entre MGK et Travis. En tant qu’amis et collaborateurs, il n’est pas surprenant que leurs proches célèbres se soient également rapprochés au cours de la dernière année en raison de leurs fréquents lieux de rencontre. Alors, qui de mieux que Megan pour poser des questions sur la romance brûlante de Kourtney avec Travis ?

« Je pense qu’ils sont parfaits l’un pour l’autre parce qu’ils ont un lien karmique l’un avec l’autre », a déclaré l’actrice, qui a récemment collaboré avec boohoo sur une nouvelle collection, à E! News exclusivement en septembre. « Ce sont des âmes sœurs. Ils s’aiment et ils ont une connexion vraiment intense. »

Et s’il y avait des doutes sur les paroles de Megan, Travis vient de poser la question. Les Clignotement-182 le batteur a proposé à Kourtney à l’hôtel Rosewood Miramar Beach à Montecito, en Californie. le dimanche 17 octobre alors que le soleil se couchait.

« Travis a escorté Kourtney jusqu’à la plage, où il a fait installer des fleurs rouges et blanches en forme de cœur. Cela avait l’air très romantique », a décrit un témoin oculaire à E! Nouvelles. « Je pouvais voir Kourtney sourire d’une oreille à l’autre et mettre sa main sur sa bouche, l’air surpris. »