Quant à Megan Fox, comme mentionné précédemment, elle a été catapultée au rang de célébrité mondiale pour avoir joué Mikaela Banes dans les deux premiers films de Transformers, avec ses autres crédits cinématographiques notables, notamment Jennifer’s Body, Friends with Kids, deux films Teenage Mutant Ninja Turtles et Rogue de l’année dernière. . Fox a également de nombreux crédits télévisés sur son CV, notamment Hope & Faith, New Girl et Legends of the Lost avec Megan Fox.