Megan Fox se souvient avoir été sexualisée à 15 ans dans ce film

“Je portais un bikini étoiles et rayures et un chapeau de cowboy rouge et des talons de six pouces, et il [el director Michael Bay] l’a approuvé. Ils ont dit, Tu sais, Michael, elle a 15 ans donc tu ne peux pas l’asseoir au bar et il ne peut pas tenir un verre dans ses mains “, a-t-il déclaré à l’animateur Jimmy Kimmel.

“Et sa solution à ce problème était danse sous l’eau d’une cascade en me trempant“Meghan a dit,” je n’avais que 15 ans. Et la réaction du conducteur a été de rire. “Waouh, eh bien, c’est vraiment un microcosme de la façon dont tous nos esprits fonctionnenta dit Jimmy Kimmel. “Certains d’entre nous ont la décence de supprimer ces pensées et de prétendre qu’elles n’existent pas.”