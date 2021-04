Megan Fox vous apprend à porter les talons de la saison 👠

Megan Fox expose ses jambes enviables et montre comment porter des talons Ă la mode Ă la perfection.

La star de Transformers est devenue une icône de la mode en défilant différentes tenues des plus marquantes à chacune de ses sorties à Los Angeles.

Ne manquez pas: Megan Fox ajoute du style au look «preppy»

A cette occasion, son nouveau petit ami, Machine Gun Kelly, a attirĂ© tous les regards dans un costume dĂ©gradĂ© violet et rose avec une chemise Ă col amĂ©ricain assortie. Mais la star de 34 ans n’Ă©tait pas en reste malgrĂ© le fait que sa tenue Ă©tait plus sobre que celle de son copain.

Megan a arrangĂ© une robe noire Ă manches longues et irrĂ©gulière Sami Miro Vintage d’une valeur de 310 $ avec un sac Ă main noir Saint Laurent et des sandales en satin jaune.

Mais la vedette de sa tenue était les talons aiguilles couleur citron de Ssense et sa large base. Les sandales à bout carré de 1070 $ ont des accents de pierre sur leurs brides ainsi que sur le bracelet.

Megan portait ses cheveux très longs avec des vagues douces et un maquillage des yeux bien doublé.

En juillet 2020, la célèbre actrice et la chanteuse américaine ont confirmé leur romance et depuis lors, elles sont inséparables. Les amoureux partagent souvent plusieurs sorties dans les restaurants les plus exclusifs de Los Angeles, seuls ou entre amis.