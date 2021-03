Megan l’étalon, Doja Cat – WWD

Ci-dessous, rencontrez les artistes en lice pour le prix du meilleur nouvel artiste aux Grammy Awards de cette année.

Megan Thee étalon

Âge: 26

Origine: Houston

Nominations aux Grammy Awards: 4

Le rappeur de 26 ans, né à San Antonio et élevé à Houston, a sans doute connu l’ascension la plus fulgurante de tous les artistes de cette liste. Elle a fait irruption dans le courant dominant en 2019 avec le single «Hot Girl Summer», suivi de «Savage» et «WAP» en 2020. Son premier album, «Good News», est sorti en novembre.

Phoebe Bridgers

Âge: 26

Origine: Los Angeles

Nominations aux Grammy Awards: 4

Indie queen Bridgers a suivi son album de 2017 «Stranger in the Alps» avec son deuxième album «Punisher» en juin 2020, qui est rapidement devenu un incontournable de la quarantaine, en plus d’être un succès critique. À propos de la différence entre son premier album et son deuxième, qui lui a valu quatre Grammys, Bridgers a déclaré à WWD en juin qu’il s’agissait de «me défier d’écrire ce qui est en fait vrai pour moi, au lieu d’essayer d’écrire sur l’expérience de quelqu’un d’autre. a été ma plus grande leçon d’écriture. Et ce sont les chansons sur lesquelles je reviens de plus en plus. »

Chat Doja

Âge: 25

Origine: Los Angeles

Nominations aux Grammy Awards: 3

Célèbre à l’origine pour son tube viral «Mooo!», Doja Cat s’est lancée dans une carrière sérieuse – une carrière qui la place désormais pour trois Grammys. Née Amala Dlamini à Tarzana, en Californie, Doja Cat a commencé à télécharger des chansons sur SoundCloud avant de signer avec RCA. Elle a eu l’une des plus grosses percées en 2020 avec «Say So», dans de nombreuses parties grâce à la popularité de la chanson sur TikTok.

Chika

Âge: 24

Origine: Montgomery, Ala.

Nominations aux Grammy Awards: 1

Jane Chika Oranika a commencé dans la musique à travers la poésie slam à un jeune âge, avant d’abandonner finalement l’Université de Southern Alabama pour poursuivre la musique. Depuis que son premier single, «No Squares», est sorti en 2019, elle n’a cessé de se faire connaître, le suivant avec deux EP et la surprise en a chuté un troisième, «Once Upon a Time», aussi récemment que vendredi. Elle a été nominée pour la meilleure nouvelle artiste – tout cela avant de sortir son premier album.

Ingrid Andress

Âge: 29

Origine: Highlands Ranch, Colorado.

Nominations aux Grammy Awards: 3

Le seul acteur country de la liste, Andress a fait ses débuts dans la composition de chansons de l’industrie pour Alicia Keys et Sam Hunt. Maintenant artiste solo à part entière, la diplômée du Berklee College of Music a décroché le statut de Platine avec son premier single «More Hearts Than Mine» et a sorti son premier album, «Lady Like», en 2020.

D Fumée

Âge: 35

Origine: Inglewood, Californie.

Nominations aux Grammy Awards: 2

D Smoke, né Daniel Farris, est peut-être le plus ancien nominé sur la liste du meilleur nouvel artiste, mais il est également en lice pour le meilleur album de rap, le plus jeune de cette catégorie. L’ascension de D Smoke intervient un peu plus tard dans la vie grâce à sa victoire en 2019 dans la série de compétition de rap de Netflix «Rhythm + Flow». «Je suis encore au début de mon parcours en tant qu’artiste», a-t-il déclaré à WWD la semaine dernière. «Cette reconnaissance [the two Grammy nominations] une sorte d’avance rapide pour moi, comme l’a fait «Rhythm + Flow». Et c’est donc une bonne chose. Beaucoup de gens se rendent compte que nous construisons ce catalogue. Souvent, lorsque vous atteignez ce niveau de succès, les gens reviennent en arrière et trouvent quatre albums. Alors maintenant, ce sont les gens qui suivent ce voyage depuis [my first album]. »

Kaytranada

Âge: 28

Origine: Montréal Canada

Nominations aux Grammy Awards: 3

Kaytranada, né Louis Kevin Celestin, est un producteur à succès depuis de nombreuses années, faisant de l’or pour des artistes comme Alicia Keys, Chance the Rapper et Anderson.Paak. Son deuxième album solo, intitulé «Bubba», est sorti en 2019 et présentait des chansons avec Pharrell Williams, Tinashe et plus.

Noah Cyrus

Âge: 22

Origine: Nashville

Nominations aux Grammy Awards: 1

Jusqu’à présent, mieux connue sous le nom de petite sœur de Miley Cyrus, Noah ouvre sa propre voie dans la musique. L’année dernière, la jeune Cyrus a abandonné son deuxième EP, «The End of Everything», avec un autre EP, qui s’appellerait «People Don’t Change», dont la sortie est prévue pour 2021. Cyrus a déjà ouvert pour un acte majeur – Katy Perry sur sa tournée 2017 – et a travaillé avec des artistes comme Marshmello.

