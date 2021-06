Megan McCain de The View blâme Kamala Harris pour le scepticisme des républicains à l’égard des vaccins ⋆ 10z viral

Megan McCain est bien connue pour ses opinions conservatrices en tant que co-animatrice de l’émission télévisée “The View”, mais même les téléspectateurs réguliers ont été choqués lorsqu’elle a récemment blâmé la vice-présidente Kamala Harris pour les républicains qui ne voulaient pas se faire vacciner contre le Covid-19.

McCain entre souvent dans des discussions politiques avec ses co-animateurs de l’émission et a récemment déclaré que les démocrates et les républicains étaient « également responsables » du scepticisme accru des républicains à l’égard du vaccin, puis elle a lié cette augmentation aux commentaires une fois faits par le vice-président Harris afin pour vraiment faire valoir son point de vue.

Selon de récents sondages de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, les conservateurs sont de plus en plus résistants au vaccin, en particulier les partisans de Trump. Les sondages montrent que 42% des républicains déclarent qu’ils n’obtiendront pas le coup.

McCain a déclaré dans l’émission qu’elle pensait que le chiffre réel serait plus élevé, sur la base de ses propres conversations personnelles avec les républicains. Elle prétend cependant qu’elle se ferait un plaisir de se faire vacciner.

McCain a déclaré: «Je fais confiance à la science. Je fais confiance aux médecins et, franchement, je les laisserais mettre un iPod Nano entre mes omoplates si cela signifie que je peux à nouveau me saouler au Caesar’s Palace. Cependant, je veux montrer un clip pour expliquer pourquoi cela se produit avec les républicains. »

Le clip qu’elle a utilisé était une partie d’une interview de septembre 2020 entre Harris et Dana Bash de CNN. On a demandé à Harris si elle prévoyait de se faire vacciner au cas où un vaccin serait disponible avant les élections du 3 novembre – ce qui, à l’époque, avait affirmé Trump, malgré les experts affirmant que cela prendrait plus de temps.

Dans ce clip particulier, Harris a répondu: «Je ne ferais pas confiance à Donald Trump. Et ce devrait être une source d’information crédible qui parle de l’efficacité et de la fiabilité de tout ce dont il parle. Je ne le crois pas sur parole.

McCain a bondi en disant: «Alors elle exprime son scepticisme à propos du vaccin sous l’administration Trump. Beaucoup de républicains que je connais expriment leur scepticisme à propos du vaccin sous l’administration Biden, c’est pourquoi cela a été si dangereux que cela est devenu si politisé. Les deux parties sont également responsables de cela.

Meghan McCain sait qui blâmer pour l’hésitation des républicains à la vaccination : Kamala Harris. « Elle exprime donc son scepticisme à propos du vaccin sous l’administration Trump. Beaucoup de républicains que je connais expriment leur scepticisme à propos du vaccin sous l’administration Biden » pic.twitter.com/UROBc7rdss – Justin Baragona (@justinbaragona) 16 mars 2021

McCain n’a pas joué ce que Harris a dit NEXT, lorsqu’elle a évoqué l’idée incrédule de Trump d’étudier la possibilité d’injecter un désinfectant pour traiter COVID-19.

McCain a également omis la partie sur le rôle de Trump dans le soutien au déni de vaccin dans le passé. Il a délibérément endommagé la confiance du public envers les experts de la santé depuis les premiers jours de la pandémie et a continué à répandre des théories du complot qui ont élevé le niveau de méfiance encore plus haut. Trump a refusé d’approuver les vaccins de sa base même s’il a pris le vaccin en janvier.

Sa principale chambre d’écho, Fox News, ainsi que d’autres médias de droite, ont utilisé leur plate-forme pour promouvoir le scepticisme à propos du vaccin et ont continué à diffuser des informations erronées sur le tir.

McCain a noté ce qu’elle croyait être un “vrai faux pas dans la messagerie” de sources comme le Dr Anthony Fauci, qui est le meilleur expert en maladies infectieuses du pays. Elle prétend qu’elle n’a pas « 100% confiance » en lui.

McCain a déclaré: «Il y a eu de nombreuses occasions de réparer ce tort, y compris le président [Joe] Biden passe à la télévision et remercie le président Trump pour l’aide au déploiement de ce vaccin, ce qu’il n’a pas fait. »

Harris et Biden ont soutenu et encouragé les conseils donnés par des experts en santé publique et ont tous deux reçu des vaccins publiquement.

