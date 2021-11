Megan McKenna souhaite avoir tenu tête à Steve Allen de LBC

Megan McKenna (à gauche) aurait aimé avoir parlé des commentaires de Steve Allen (à droite) avant qu’il n’appelle Tilly Ramsay (en médaillon) « potelée » (Photos : Backgrid/ Ana M. Wiggins)

Megan McKenna a partagé ses réflexions sur les commentaires du présentateur de LBC, Steve Allen, à propos de Tilly Ramsay et souhaite qu’elle lui ait résisté lorsqu’il a dit des choses à son sujet.

Steve, 67 ans, avait fait face à des réactions négatives après avoir qualifié la fille de 19 ans de Gordon Ramsay de « petite chose potelée » après l’avoir vue dans Strictly Come Dancing, attribuant cela à la « cuisine de son père ».

La star de Towie devenue chanteuse, 29 ans, a révélé que Steve l’avait précédemment qualifiée de « laide » et qu’elle aurait souhaité lui tenir tête à l’époque.

Il avait déclaré dans son émission sur LBC de Global Radio: « Je veux dire, elle est vraiment moche. Je veux dire, c’est celui qui est moche et qui abuse du privilège.

« Vous savez, quand ils disent « vécu en face », dans son cas « squatters »… c’est un peu faux. »

Elle a déclaré au Daily Mail: «Je n’ai pas rencontré Tilly, mais je l’ai vu et j’ai pensé que c’était terrible. Je sais qu’il avait déjà parlé de moi comme ça il y a quelques années, mais parce que les choses sont plus mises en évidence à cette époque, j’ai juste senti que je voulais montrer mon soutien.

Steve avait qualifié Megan de » moche » dans son émission de radio LBC en 2016 (Photo : Ricky Vigil M/GC Images)

«Je sais qu’il l’a dit à propos de Gemma Collins et de nombreuses personnes contre qui il a été méchant. Les gens ont dit des choses ignobles sur moi, mais je ne l’ai jamais révélé.

« Je pensais attendre une minute, les gens ont besoin de savoir qu’il a dit ça à propos de pas mal de gens, dont moi et que ce n’est pas bien. »

Megan avait partagé un enregistrement d’une émission de 2016 dans laquelle Steve l’avait qualifiée de « laide » et avait déclaré qu’elle avait fait tomber Taylor Swift de la première place des charts n’était pas une grande réussite.

Elle a ajouté: « Je suis contente que cela ait été mis en lumière car être un intimidateur sur une station de radio ne devrait jamais être autorisé.

«J’aimerais lui dire, regardez-moi maintenant, je suis en tête d’affiche de ma propre tournée et j’ouvre pour certains des plus grands noms de la musique de l’histoire. Je me suis juste assis et j’ai laissé faire, mais j’ai moi-même été frappé et ce n’est pas très agréable.

Steve avait reçu 840 plaintes de l’Ofcom après ses commentaires sur Tilly et cela a ensuite été rapporté par le Étoile du jour que Steve lui a envoyé un message privé avec des « excuses complètes ».

Un initié de l’industrie aurait déclaré au point de vente: «Tilly a reçu des excuses complètes de Steve. Il tenait à préciser qu’il était vraiment désolé de l’avoir contrariée.

« Il a été envoyé en privé parce qu’il ne voulait pas que cela ait l’air d’avoir été fait pour la publicité. »

Metro.co.uk a contacté les représentants de LBC pour commentaires.

