Megan Rapinoe a livré une célébration impressionnante contre les Pays-Bas

Vous vous souvenez de la pose triomphale de Megan Rapinoe lors de la marche éventuelle de l’USWNT vers une Coupe du monde en 2019 ? Les bras se sont étendus au monde, prenant tout après avoir marqué, un “TA-DA!” pour les âges.

Vendredi, alors que les États-Unis et les Pays-Bas étaient à égalité 2-2 et aux tirs au but, Rapinoe est intervenue pour tirer avec son équipe 3-2 aux tirs au but. Un but lui a permis de se qualifier pour les demi-finales olympiques contre le Canada.

Elle l’a cloué, puis Rapinoe s’est retourné. Ce temps? Elle croisa les bras et posa.

Ouais. C’était génial, une excellente façon de célébrer un moment énorme, surtout avec tout le drame d’un match dans lequel hors-jeu après hors-jeu annihilait but après but.

Megan Rapinoe TOUT LE MONDE 👏👏👏@USWNT x @TeamUSA x #TokyoOlympics pic.twitter.com/TbDs7sDDOv – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 30 juillet 2021

