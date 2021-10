Megan Rapinoe et Alex Morgan s’expriment après le licenciement de l’entraîneur de football

Le North Carolina Courage a licencié son entraîneur-chef “à la suite d’allégations très graves d’inconduite”, a écrit l’équipe professionnelle de football féminin dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux le jeudi 7 septembre. 30.

L’équipe a mis fin à l’entraîneur Paul Riley en vigueur immédiatement, après que . a publié un rapport sur son comportement abusif présumé cette semaine.

“Le Courage soutient les joueurs qui se sont manifestés et nous les félicitons d’avoir courageusement partagé leurs histoires”, lit-on dans la déclaration des joueurs, du personnel et du propriétaire principal. “Le North Carolina Football Club est uni dans son engagement à créer un environnement sûr, positif et respectueux, non seulement au sein de notre club, mais à travers la ligue et notre grand sport.”

Il a poursuivi: “Comme indiqué précédemment, les joueurs et le personnel sont encouragés à signaler tout comportement inapproprié conformément à la politique de la NWSL alors que nous accordons la priorité aux efforts pour maintenir les normes de conduite professionnelles les plus élevées dans toute notre organisation.”

Selon ., ancien joueur de football Sinead Farrelly a déclaré avoir vécu “de multiples incidents au cours desquels elle s’est sentie contrainte d’avoir des relations sexuelles avec son entraîneur”. Elle a été entraînée par Riley pendant son séjour avec le Philadelphia Independence, New York Fury et Portland Thorns, déclarant au média: “Je me sentais sous son contrôle.”