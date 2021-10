Megan Rapinoe explique comment Sue Bird a inspiré sa transformation à mi-carrière

Megan Rapinoe est en pleine forme à 36 ans et ne semble pas ralentir de si tôt. Rien que cet été, la légende du football a marqué deux buts contre l’Australie pour aider l’équipe nationale à remporter le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.

La star de l’USWNT révèle que sa remarquable longévité de carrière est en grande partie grâce à sa fiancée Sue Bird.

Rapinoe s’est arrêtée au podcast Snacks pour parler avec ses coéquipiers Lynn Williams et Sam Mewis des changements de régime et d’exercice qu’elle a apportés à l’âge de 30 ans lorsque Bird est entré dans sa vie.

« J’ai l’impression que c’est à peu près le moment où votre corps change de toute façon », dit Rapinoe à propos de la fin de la vingtaine, alors qu’elle sortait de sa troisième déchirure du LCA.

« Vous commencez la première partie de votre carrière et vous pouvez en quelque sorte faire ce que vous faites… mais il arrive ensuite ce moment où vous devez changer quelque chose ou vous vieillissez très vite. »

C’est à ce moment-là que la future membre du Temple de la renommée de la WNBA, Sue Bird, est entrée en scène.

« J’ai eu beaucoup de chance parce que j’ai rencontré Sue, et Sue a cinq ans de plus que moi, et elle a en quelque sorte traversé cette période. »

Dans le cadre de son propre retour de blessure, Bird avait mis en place un nouveau régime alimentaire et un nouveau régime d’exercice.

« Bien sûr, j’ai été frappé, amoureux, et je me suis dit: » Je ferai à peu près tout ce que Sue fait « », se souvient Rapinoe.

À l’époque, Rapinoe obtenait également beaucoup moins de temps de jeu avec l’équipe nationale après s’être agenouillé pour soutenir Colin Kaepernick.

« J’étais un peu à l’écart avec Jill [Ellis] et l’équipe nationale à cause de toute la situation à genoux. Ils n’ont pas vraiment bien accepté ça.

Parce qu’elle n’était pas invitée au camp de l’équipe nationale, Rapinoe a eu beaucoup plus de temps pour expérimenter son régime alimentaire et faire de l’exercice.

« J’étais comme si je faisais de l’exercice et que je mangeais comme Sue », dit Rapinoe, « Ce n’était pas comme si j’avais radicalement changé tout, mais c’était plus ce que je mangeais et quand. »

Le changement de régime comprenait le « célèbre sandwich au petit-déjeuner de Sue », qui se compose d’un muffin anglais, sur des œufs durs, des oignons et des épinards sautés. Cela signifiait également éliminer beaucoup de glucides, surtout plus tôt dans la journée.

Même avec le régime strict en place, Rapinoe dit qu’elle trouve toujours du temps pour les planches de charcuterie, le vin, la pizza et le poulet frit de temps en temps, en disant : « Vous ne pouvez pas vous rendre fou » si vous êtes trop obsédé par votre régime.

Écoutez la conversation complète avec Rapinoe pour en savoir plus sur sa carrière historique et sa vie avec Bird ici.

Voyez la fin super dramatique du soccer féminin aux Jeux olympiques avec le coup de pied de pénalité gagnant du Canada