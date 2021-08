Megan Rapinoe, pleine de fierté pour le bronze et ses compagnons

Les États-Unis ont connu un mauvais tournoi de football féminin à Tokyo 2020 et n’ont pu trouver leur meilleure version avant le combat de bronze contre l’Australie. En moins de 60 minutes, ceux menés par Vlatko Andonovski remportaient déjà cette dispute 4-1 et une agressivité surprenante semblait leur ôter le bonheur, mais ils l’ont géré de la meilleure des manières et, ainsi, les buts de Megan Rapinoe étaient bien tenir à.

Cependant, c’était en arrière-plan car l’attaquant d’OL Reign sait qu’obtenir la médaille était un véritable objectif et ne pas être le leader des buteurs de la compétition ou une reconnaissance similaire. Avec Telemundo Deportes, l’attaquant a été honnête sur la pertinence du bronze : « Je me sens incroyable face à cette victoire, c’est quelque chose de très spécial. C’est plus que difficile de se rendre aux Jeux olympiques, d’avoir l’opportunité de se battre pour une médaille, de monter sur le podium avec deux autres équipes incroyables dans une année aussi difficile. (…) Voilà à quel point le concours est difficile et à quel point il aurait été facile pour nous de rompre ».

“La vérité est que nous n’avons pas bien joué tout au long du tournoi et ce soir, nous avons finalement réussi. Je suis très fier de cette équipe. Nous savions tous que nous avions un niveau différent de ce que nous avions montré dans le concours. Aucun d’entre eux n’était satisfait de son jeu, encore moins ceux d’entre nous qui travaillons depuis le milieu de terrain vers l’avant », a-t-il ajouté. « Ils ont tous joué gros aujourd’hui. C’était un jeu amusant et j’ai l’impression qu’aujourd’hui, nous avons pu être qui nous sommes vraiment. »

La victoire précoce a ravivé de très bons aspects de l’offensive de cette équipe malgré son âge. Cependant, le sentiment de Rapinoe peut également signifier l’adieu de beaucoup de ceux qui ont défendu les couleurs de l’Amérique pendant tant d’années. Les deux elle, comme Carli Lloyd, Becky Sauerbrunn et d’autres ont plus de 30 ans, pour autant que vous ne le sachiez jamais, la fierté de la médaille de bronze a peut-être été leur dernière grande danse ensemble.

Carli Lloyd comprend l’âge, mais pas son corps

Décider de se retirer des sports de votre amour n’est jamais une tâche facile et pour Carli Lloyd aujourd’hui, ce n’est pas le cas. A 39 ans, l’avant-centre n’est toujours pas sûr qu’il soit temps de se dire au revoir, même si elle sait déjà que la fin est plus proche que jamais : « Physiquement je me sens plutôt bien. Je sais qu’à un moment donné, je vais devoir raccrocher mes bottes et vivre ma vie.” Seulement, il doit encore savoir si ce moment est maintenant.