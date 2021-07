Megan Rapinoe sonne après la défaite de l’USWNT contre la Suède

Les Jeux olympiques de Tokyo 2021 ont commencé et l’équipe nationale féminine des États-Unis est en difficulté. Mercredi, l’équipe de football a perdu contre la Suède 3-0 lors de son match d’ouverture, battant son record de 44 matches sans défaite selon ESPN. Megan Rapinoe a parlé de la perte et a été honnête au sujet de la performance de l’USWNT.

“On s’est fait tabasser, n’est-ce pas ? … Je pensais que nous étions un peu serrés, un peu nerveux, juste en train de faire des trucs stupides”, a déclaré Rapinoe. Elle est allée dire que ce n’était pas le début qu’ils voulaient. « Nous attendions-nous à ce résultat ce soir ? Non », a poursuivi Rapinoe. “C’est frustrant, et c’est frustrant que ce soit la Suède. Ils ont trouvé beaucoup d’espace sur nous. Je ne sais même pas combien de buts nous avons abandonnés cette année. Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous avons abandonné un but . Donc, abandonner trois, ce n’est pas génial.”

Aussi dominant que les États-Unis l’ont été au cours des dernières années, la Suède est l’équipe qui leur donne des ajustements. La Suède a battu les Américains en quarts de finale des Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. En avril, la Suède a affronté l’USWNT pour un match nul 1-1, ce qui a mis fin à une séquence de victoires qui a commencé en 2019.

Plus tôt ce mois-ci, PopCulture.com a parlé à Julie Ertz de la façon dont l’équipe est prête à faire de grandes choses aux Jeux olympiques. “Nous avons une année supplémentaire avec notre entraîneur”, a déclaré Ertz. C’est une année supplémentaire pour se rassembler et se pousser mutuellement. Je pense que, individuellement, nous avons tous continué à grandir. Cela a également aidé le collectif à continuer à bien jouer au football et à repousser, en quelque sorte, nos limites également. Je pense que l’excitation est bien là. Être dans un camp en ce moment avec les filles, c’est une bonne énergie. Nous parlons de matchs d’adieu et de jeux olympiques, donc je pense qu’être capable d’utiliser cette terminologie, vous apporte juste de l’excitation à tout le monde.”

Alors que l’équipe américaine est en panne, ils ne sont pas sortis. L’équipe est dans le groupe G qui comprend également l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis doivent gagner les deux prochains matchs pour passer à la phase à élimination directe. “Il est évident que nous nous sommes mis dans un grand trou, mais nous sommes les seuls à pouvoir nous en sortir”, a déclaré l’entraîneur américain Vlatko Andonovski. “Ce ne sera pas facile. Nous devons obtenir des résultats positifs lors des deux prochains matchs, mais le fait qu’il y ait encore une chance [means] Je sais que cette équipe ne va pas abandonner.”