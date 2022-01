Megan Thee Stallion animera une émission sur les animaux de compagnie sur Snapchat

Le hitmaker « Hot Girl Summer » a été engagé pour présenter « Off Thee Leash With Megan Thee Stallion », qui est produit par la société Westbrook Media de Will Smith.

Megan toi étalon a un projet en cours malgré une pause dans la musique. Quelques semaines seulement après avoir rendu public sa pause, la femcee « Hot Girl Summer » a annoncé qu’elle animerait une prochaine série d’animaux de compagnie sur Snapchat.

La star de 26 ans a partagé l’annonce via Twitter le mercredi 5 mai. … sur la planète, la planète entière », a-t-elle déclaré dans un clip.

«Je veux vraiment inviter d’autres parents d’animaux de compagnie à se déchaîner avec moi et mes garçons au ranch Hot Girl. Merci Snapchat de m’avoir aidé à mettre cela en place », a poursuivi l’artiste lauréat d’un Grammy. « Préparez-vous avec ‘Off Thee Leash With Megan Thee Stallion’. »

« Off Thee Leash With Megan Thee Stallion » était l’une des 128 émissions originales récemment commandées par Snapchat. La série, produite par Will SmithLa société Westbrook Media de ‘s, verra le hitmaker « Savage » interviewer des propriétaires d’animaux de compagnie célèbres alors qu’elle présente leurs animaux de compagnie à son bouledogue français 4oe, pit-bull 5ive et Cane Corso Dos.

En plus de Megan, Snapchat s’est associé à Charli D’Amelio et Dixie D’Amelio pour « Charli contre Dixie ». L’émission mettra en vedette les sœurs s’affrontant dans « des défis épiques qui testent leur bravoure, leur athlétisme et leur ingéniosité, tandis que leur équipe d’amis célèbres juge de côté », selon la plate-forme de médias sociaux.

Parlant des nouveaux projets, la directrice de Snap Originals, Vanessa Guthrie, a déclaré dans un communiqué: « Nous essayons constamment de trouver des histoires qui, selon nous, trouveront un écho auprès de notre public, associées à des talents et à des créateurs. »

Cela s’est produit environ deux semaines après que Megan a informé ses fidèles en ligne qu’elle prenait une pause dans sa carrière musicale. Dans une vidéo futuriste qu’elle a partagée sur Instagram, il y avait un texte qui disait : « Megan Thee Stallion se recharge ! En raison des exigences du mode de vie Hot Girl [Meg] est maintenant entré dans une période de régénération pour se préparer à la suite.

« En son absence ; mgmt gérera toutes les publications sur les réseaux sociaux au nom de Thee Hot Girl Coach », poursuit le message informatisé. « [[Thee Hotties]]menez une //RÉSISTANCE courageuse en prévision du retour de leur Capitaine Intrépide ! »

