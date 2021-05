Megan Thee Stallion animera une exposition d’animaux de compagnie sur Snapchat ⋆ .

Instagram

Le hitmaker de «Hot Girl Summer» a été signé pour faire face à «Off Thee Leash With Megan Thee Stallion», produit par la société Westbrook Media de Will Smith.

Megan Thee étalon a un projet en cours malgré une pause dans la musique. Quelques semaines à peine après avoir rendu public sa pause, la femcee de «Hot Girl Summer» a annoncé qu’elle animerait une prochaine série d’animaux de compagnie sur Snapchat.

La star de 26 ans a partagé l’annonce via Twitter le mercredi 5 mai. «Quoi de neuf chaudasses, c’est Megan Thee Stallion alias l’entraîneur des filles chaudes, et comme vous le savez tous, je suis l’une des meilleures mamans de chien de tous les temps … Sur la planète, sur toute la planète », a-t-elle déclaré dans un clip.

«Je veux vraiment inviter d’autres parents d’animaux à se déchaîner avec moi et mes garçons au ranch Hot Girl. Merci Snapchat de m’avoir aidé à mettre cela en place », a poursuivi l’artiste lauréat d’un Grammy. «Préparez-vous avec« Off Thee Leash With Megan Thee Stallion ».»

Megan Thee Stallion a annoncé une nouvelle émission sur Snapchat.

«Off Thee Leash With Megan Thee Stallion» était l’une des 128 émissions originales récemment commandées par Snapchat. La série, qui est produite par Will SmithLa société Westbrook Media, de Westbrook Media, verra le hitmaker «Savage» interviewer des propriétaires d’animaux célèbres alors qu’elle présente leurs animaux de compagnie à son French Bulldog 4oe, pit bull 5ive et Cane Corso Dos.

En plus de Megan, Snapchat s’est associé à Charli D’Amelio et Dixie D’Amelio pour «Charli vs. Dixie». L’émission mettra en vedette les sœurs s’affrontant dans «des défis épiques qui mettent à l’épreuve leur courage, leur athlétisme et leur ingéniosité, tandis que leur équipe d’amis célèbres jugent en marge», selon la plateforme de médias sociaux.

Parlant des nouveaux projets, Vanessa Guthrie, responsable de Snap Originals, a déclaré dans un communiqué: «Nous essayons constamment de trouver des histoires qui, selon nous, résonneront avec notre public, ainsi que des talents et des créateurs.»

Cela est arrivé environ deux semaines après que Megan ait informé ses adeptes en ligne qu’elle faisait une pause dans sa carrière musicale. Dans une vidéo futuriste qu’elle a partagée sur Instagram, il y avait un texte qui disait: «Megan Thee Stallion se recharge! En raison des exigences du style de vie Hot Girl [Meg] est maintenant entré dans une période de régénération pour se préparer à la suite. »

«En son absence; mgmt gérera toutes les publications sociales au nom de Thee Hot Girl Coach », a continué de lire le message informatisé. “[[Thee Hotties]]mènent une // RESISTANCE courageuse en prévision du retour de leur capitaine intrépide!

