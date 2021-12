natif de Houston Megan toi étalon a annulé un concert à Space City par respect pour les victimes de la tragédie du festival Astroworld du mois dernier.

Son spectacle était prévu pour le vendredi 3 décembre au 713 Music Hall au centre-ville de Houston. La star du rap devait être le premier artiste à jouer dans le tout nouveau lieu, situé à l’intérieur de POST Houston, un espace polyvalent qui était autrefois le Barbara Jordan Bureau de poste.

Megan Thee Stallion a annulé un concert dans sa ville natale de Houston par respect pour les victimes de la tragédie du festival Astroworld du mois dernier. . (Photo : Monica Schipper/.)

Mardi, Megan a publié une déclaration au Houston Chronicle au sujet de l’annulation du concert.

« Par respect pour les vies perdues à Houston au début du mois, j’ai décidé d’annuler mon spectacle au 713 Music Hall le 3 décembre », a-t-elle écrit. « Houston est toujours en train de guérir, et il est important que notre communauté ait le temps nécessaire pour faire son deuil. Mon cœur va à toutes les familles qui souffrent pendant cette période difficile. »

Le concert de vendredi devait être une célébration de la remise des diplômes du rappeur à la Texas Southern University, où Megan — née Megan Pete – recevra un baccalauréat en administration de la santé le 11 décembre. Elle a déjà déclaré qu’elle prévoyait d’ouvrir une résidence-services dans sa ville natale.

@theestallion merci d’avoir veillé sur Houston frfr. bénédictions pour vous et les vôtres pour toujours! d’un Texan à l’autre. ?? – cameron (@bluemoonsipper) 1er décembre 2021

Cela a été une année record pour le tison de 26 ans. En novembre, elle a été honorée par Glamour lors des prix Femmes de l’année 2021 du magazine. Elle a également remporté deux American Music Awards le 21 novembre, bien qu’elle n’ait pas joué lors de l’événement, invoquant des raisons personnelles.

La double lauréate d’un Grammy Award a également récemment lancé sa propre « Hottie Sauce » à Popeyes et a un partenariat avec CashApp. Megan a récemment lancé une édition limitée de vêtements Hot Girl Enterprise avec la société de services financiers, et tous les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives à Houston et dans le monde entier. Auparavant, elle avait donné 1 million de dollars en actions à l’entreprise pour promouvoir la littératie financière. La collaboration a également donné naissance à deux vidéos de littératie financière avec la superstar, Investing for Hotties et Bitcoin for Hotties, disponibles sur YouTube.

La rappeuse a également eu sa juste part de moments difficiles, y compris une altercation avec Tory Lanez au Rolling Loud Festival à Miami. Lanez, qui a été amené sur scène par un ancien collaborateur de MTS DaBaby, a été accusé d’agression criminelle pour avoir tiré sur Megan l’été dernier. Il n’a pas encore été jugé.

Dix personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées à cause de la foule compacte au Travis Scott– a titré le Festival Astroworld le 5 novembre qui s’est transformé en une bousculade, avec des écrasements et des piétinements mortels. L’événement tragique a engendré des centaines de poursuites judiciaires totalisant plus de 3 milliards de dollars. La plus jeune victime, 9 ans Ezra Blount, a été enterré la semaine dernière.

