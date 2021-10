Megan Thee Stallion célèbre un an avec son petit ami avec des photos sauvages

Megan toi étalon et son petit ami fêtent un an ensemble en regardant en arrière, et il est clair que son mec apprécie le rétroviseur … beaucoup !!!

MTS vient de déposer une photo sur son Instagram pour marquer son premier anniversaire avec le rappeur Pardi Fontaine — 10 plans glorieux d’eux en train de saisir le cul et de s’éclater.

Sur la première photo, Megan tient un cocktail avec ses fesses, et Pardi boit une grande gorgée de vieux… oui, ils ressemblent à un couple amusant.

Il y a aussi des photos de Megan serrant un Pardi torse nu sous la taille, un selfie dans un miroir avec ses mains sur ses fesses et une photo de plongée en apnée où il pose comme s’il était sur le point de prendre une grosse bouchée d’elle… euh, pêche.

Ce ne sont pas tous des clichés chauds … Megan a également publié du contenu sain d’entre eux habillés à neuf, prenant des selfies dans des voitures et il y a même un tour de ferroutage à l’extérieur d’un jet privé.

S’ils continuent sur cette tendance… on ne peut pas imaginer à quoi vont ressembler les clichés du deuxième anniversaire de Megan et Pardi !!! Mais, n’anticipons pas sur nous-mêmes.