Megan Thee Stallion continue l’été chaud entre filles à la soirée Sports Illustrated .

Megan Thee Stallion a célébré sa couverture de Sports Illustrated Swimsuit Issue avec style (Photo: .)

Megan Thee Stallion a passé un moment inoubliable en organisant la soirée de révélation de la couverture du numéro de Sports Illustrated Swimsuit 2021.

Le rappeur WAP a honoré la couverture de cette année et s’est assuré de garder tous les yeux sur elle lors de la soirée chic pour célébrer l’exploit.

La jeune femme de 26 ans avait l’air incroyable sur le tapis rouge, enfilant une robe en maille incrustée de diamants avec une fente audacieuse sur un côté, complétée par des mèches ornées de bijoux.

Elle a complété le look instantanément emblématique avec des talons argentés assortis.

Nous ne sommes absolument pas dignes.

Profitant de l’occasion, la star a également décroché et posé avec une guitare électrique bleue devant les caméras.

Megan a également posé avec une guitare électrique bleue sur le tapis rouge (Photo : .)



Nous ne sommes en aucun cas dignes de Megan Thee Stalllion (Photo : .)

Megan s’avère avoir encore un autre été chaud pour les filles, alors qu’elle couvrait le célèbre Swimsuit Issue de Sports Illustrated cette année, marquant ainsi l’histoire.

Elle est officiellement devenue la première rappeuse à remporter la couverture convoitée et n’a pas pu s’empêcher de célébrer la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Comme tu fais.

Annonçant son exploit sur le gramme, elle a crié: ‘REAL SPORTS ILLUSTRATED SWIMSUIT EDITION COVER MODEL S ** T !!!

Le rappeur WAP a fait l’éloge de la réalisation sur Instagram (Photo: .)

‘Toi première rappeuse sur la couverture de @si_swimsuit.

«Je tiens à remercier toutes les femmes fortes de ma vie qui m’ont inspiré à aimer mon corps et à vivre ma meilleure vie de fille chaude.

‘Cela signifie le monde pour moi d’être sur cette couverture DREAM COME TRUE !! #SISwim21’.

Détaillant son expérience lors d’une conversation avec le magazine People, Megan a ajouté: “Je m’entraînais depuis des mois et j’étais super préparée. Je me suis tout de suite lancé dans le tournage.

‘[Photographer] James [Macari] a dit qu’il n’entre généralement pas dans l’eau avant le quatrième ou le cinquième réglage, mais nous étions tous les deux dans l’océan depuis le début.

“La journée était parfaite et je me suis éclaté.”

