Megan Thee Stallion Diplômée de la Texas Southern University

Université du Sud du Texas

Megan toi étalon est maintenant Megan Thee Graduate – parce qu’elle vient d’obtenir son diplôme… et la vidéo est quelque chose à voir.

La rappeuse a reçu son baccalauréat samedi lors d’une cérémonie de remise des diplômes à la Texas Southern University – où elle étudie l’administration de la santé depuis un certain temps maintenant …

Regardez le clip… MTS en a définitivement fait un moment inoubliable, posant pour des selfies et saluant la foule pendant que son nom était lu (Megan Pete à des fins officielles). C’était assez surréaliste, dans le bon sens.

Mon expérience universitaire a été une montagne russe ! J’ai commencé à PV, je suis allé dans des collèges communautaires entre les deux et je termine à TSU. Ne vous découragez pas ! Vous pouvez poursuivre vos rêves et votre éducation en même temps 👏🏽 – TINA SNOW (@theestallion) 12 juillet 2021 @theestallion

Je dois dire que nous sommes impressionnés. Ce n’est pas un diplôme honorifique ou quoi que ce soit (quelque chose dont les célébrités sont ornées tout le temps). Meg s’est en fait attachée et a frappé les livres – et ce depuis des années maintenant – en s’inscrivant à la HBCU et en travaillant ses fesses pour obtenir le statut de premier cycle.

Le mot est… Megan étudiait à Prairie View A&M en 2013 et a été transférée à TSU peu de temps après – mais comme sa carrière de rap a décollé, elle a dû suivre des cours en ligne tout en naviguant dans sa vie professionnelle.

C’est une leçon pour les enfants – même en tant que star incroyablement célèbre, vous pouvez toujours réaliser vos rêves, surtout si c’est dans l’enseignement supérieur – quelque chose que Meg a dit qu’elle voulait sous sa ceinture, avec sa défunte mère à l’esprit. Sa mère est décédée il y a quelques années.

Elle a écrit : « Je veux que vous vous souveniez tous que vous pouvez faire ce que vous voulez et être qui vous voulez, car regardez-moi ! »

Félicitations!!!