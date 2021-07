Megan Thee Stallion étourdit dans une robe à fente haute couverte de cristaux

Megan Thee Stallion sait comment faire vibrer un tapis rouge. La rappeuse est sortie pour le lancement du numéro de maillot de bain Sports Illustrated de cette année, célébrant sa couverture historique au Hard Rock Hotel à Hollywood, en Floride.

Megan portait une robe Natalia Fedner personnalisée avec un décolleté et des bretelles ornés de pierres précieuses. La robe avait une fente dramatique qui commençait à sa hanche, qui était maintenue par des fils recouverts de pierres précieuses le long de sa jambe.

Megan a complété le look avec des talons aiguilles ornés de pierres précieuses, des boucles d’oreilles en diamant et une manchette d’oreille audacieuse. Ses cheveux étaient coiffés d’un chignon hérissé qui correspondait à l’ambiance rock star du lieu et à la guitare avec laquelle elle a posé sur le tapis rouge.

La couverture de Sports Illustrated était le deuxième moment historique de la jeune femme de 26 ans cette année, après qu’elle soit devenue la première rappeuse depuis Lauryn Hill à remporter le Grammy Award du meilleur nouvel artiste. Megan est également devenue une fashionista, donnant des looks et des modèles de performances époustouflants pour les campagnes avec Coach, Savage x Fenty et Revlon.

Dans une interview pour le numéro de mars 2021 de Harper’s Bazaar, Megan a partagé qu’elle expérimentait une approche plus douce et plus naturelle du tapis rouge.

«Je me rends compte que je n’ai pas besoin d’être complètement glamour à chaque fois que vous me voyez, parce que je suis de plus en plus à l’aise avec moi-même et avec ma peau. Je sais que je suis une personne que tout le monde regarde, et ils se disent : ‘Oh, Megan, c’est une femme confiante. Elle est si forte.’ Mais il faut passer par des choses pour devenir cette personne. »

