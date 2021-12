Megan Thee Stallion incite les gens à retourner à l’université

Megan toi étalon terminer ses études collégiales est bien plus qu’une plume dans sa casquette – cela encourage en fait beaucoup d’autres personnes à retourner pour obtenir des diplômes … en particulier, dans sa désormais alma mater.

Dr. Monique Rasmus, directrice de programme pour le programme d’administration de la santé de la Texas Southern University, a déclaré à TMZ qu’il y a eu un afflux d’abandons ponctuels – qui étudiaient dans son aile de l’école – revenant régulièrement et se réinscrivant.

Elle dit que c’est un résultat direct de Meg, dans de nombreux cas, car elle nous dit que d’anciens étudiants de TSU ont commencé à tendre la main pour discuter du retour après que Meg a rendu public en 2020 la fin de ses études là-bas.

Lire du contenu vidéo

12/11/21 Texas Southern University

Elle n’avait pas de chiffres précis, mais le Dr Rasmus dit qu’il y a certainement eu une tendance à l’intérêt – et que cette intrigue va au-delà des anciens élèves, elle dit que les étudiants actuels sont également venus en masse. Rasmus dit que les étudiants de premier cycle et les étudiants diplômés de TSU ont commencé à fréquenter son département par curiosité et, dans de nombreux cas, par un véritable désir de poursuivre des études en HA.

Peut-être la plus grande façon dont Meg a aidé … le don de 25 000 $ qu’elle a fait via Fashion Nova, qui, selon le Dr Rasmus, a beaucoup aidé les étudiants qui ont besoin de la pâte. Le sentiment d’appréciation est mutuel, BTW – MTS a crié le Dr Rasmus dans des interviews récentes.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Comme nous l’avons signalé… Megan est montée sur scène le week-end dernier alors qu’elle recevait enfin son diplôme, terminant un long parcours éducatif qu’elle poursuivait depuis 2013.

Vraie fille intelligente merde !!!