Megan Thee Stallion obtient un honneur incroyable à la Texas Southern University

Megan Thee Stallion a traversé la scène samedi en tant que diplômée en administration de la santé de la Texas Southern University. La rappeuse « Captain Hook » a partagé des photos du jour heureux via les réseaux sociaux après avoir obtenu son diplôme.

« Meg Thee Diplômée, je sais que mes parents me méprisent si fièrement. Merci à tous pour tout l’amour aujourd’hui », a-t-elle légendé les photos d’elle portant sa casquette et sa robe.

Megan (née Megan Pete) a été franche dans le passé à propos de ses objectifs pour terminer ses études, déclarant à People Magazine l’année dernière qu’elle voulait vraiment le faire en l’honneur de sa mère décédée en 2019. Elle a également partagé qu’elle avait hâte devenir administratrice d’hôpital et gérer ses propres résidences-services. « Je voulais vraiment être administratrice d’un hôpital, mais je savais que je voulais toujours être Megan Thee Stallion. Je me suis dit : ‘Que puis-je faire ?' », a-t-elle déclaré. « Je me suis dit : ‘Tu sais quoi, je vais ouvrir une résidence-services et utiliser l’argent que je gagne en rappant pour l’ouvrir. Ensuite, je vais laisser mes camarades de classe s’en occuper.' », a-t-elle déclaré au magasin. .

Plus tôt cette année, en tant que femme de l’année du magazine Glamour, elle a expliqué qu’elle avait été inspirée pour construire ses résidences-services en raison de son éducation au cours de laquelle elle a vu sa mère et sa grand-mère prendre soin de leur matriarche. « Vous pourriez passer devant la porte d’entrée de Big Mama. Elle distribue de l’argent ; elle distribue des collations ; elle a tous les conseils ; elle connaît les affaires de tout le monde. » Elle a dit à la sortie. « Elle a été si utile à bien des égards », dit Megan. La rappeuse dit qu’en regardant sa grand-mère travailler, elle s’est demandé « Comment puis-je aider ? Que puis-je faire ? »

Lors de sa création, Pete dit qu’elle veut embaucher certains de ses camarades de classe pour leur donner l’expérience nécessaire pour entrer sur le marché du travail. «Je vois beaucoup de mes pairs, beaucoup de gens avec qui je suis allé au lycée», dit-elle. « Ils obtiennent leur diplôme en biologie, par exemple, puis travaillent à Forever 21. Mais pourquoi ? Parce que personne ne veut vous donner un emploi parce que vous n’avez pas d’expérience. »

« Venez vivre votre expérience ici », dit-elle à propos du message qu’elle entend faire passer. L’établissement aurait sa propre devise : « Des générations qui prennent soin des générations, font en sorte que les gens se sentent toujours chez eux, toujours avec leur famille.