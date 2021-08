Megan Thee Stallion parle de Bitcoin dans sa dernière vidéo

in

La célèbre artiste hip-hop Megan Thee Stallion a publié une vidéo d’elle-même expliquant les bases de Bitcoin. Cela inclut d’expliquer votre concept, pourquoi il est précieux et comment l’obtenir. Dans le passé, la rappeuse a donné 1 million de dollars US en BTC à ses fans en collaboration avec l’application Cash de Square.

Megan compte plus de 24,1 millions d’abonnés sur Instagram et 6,4 millions d’abonnés sur Twitter. Il a reçu plusieurs prix, dont trois Grammy Awards. Aux 63e Grammys annuels, elle est devenue la deuxième artiste hip-hop féminine à remporter le prix du meilleur nouvel artiste. En 2020, le magazine Time l’a nommée l’une des 100 personnes les plus influentes au monde sur sa liste annuelle.

Il n’est donc pas surprenant que l’adoption du Bitcoin parmi ses fans ait pu être influencée par cette vidéo qu’il a diffusée. Ci-dessous, nous vous montrons tous les détails à ce sujet.

Comment Megan Thee Stallion éduque-t-elle ses fans sur Bitcoin ?

Le rappeur populaire, également connu sous le nom de Hot Girl Meg, a publié mardi une vidéo intitulée “Bitcoin for Hotties” en collaboration avec Cash App. Ce dernier est un service de paiement mobile développé par Jack Dorsey’s Square Inc.

Sa vidéo Bitcoin for Hotties commence par la star expliquant ce qu’est Bitcoin. Elle a déclaré: «Le Bitcoin est un nouveau type d’argent. Alors que l’argent dans votre portefeuille est émis et réglementé par les gouvernements, Bitcoin est une crypto-monnaie comme un étalon sauvage. Personne ne peut le contrôler.

« Cela signifie qu’aucune personne ou organisation ne peut décider de la quantité utilisée, de la quantité en circulation ou de la valeur de cette somme. Il n’y a qu’une quantité limitée de bitcoins, comme l’or, l’argent ou moi”, a-t-il poursuivi.

Collaborations entre l’artiste et Cash App

La vidéo a ensuite expliqué pourquoi Bitcoin est précieux, en mettant l’accent sur la rareté et la sécurité. Après avoir expliqué que le prix du Bitcoin peut fluctuer, il a expliqué comment obtenir du BTC, par exemple, via des échanges de crypto-monnaie ou via l’application Cash.

La vidéo Bitcoin for Hotties est la deuxième vidéo d’éducation financière publiée dans le cadre du partenariat de l’artiste avec Cash App. La première vidéo, intitulée “Investing for Hotties”, portait sur l’investissement en bourse. Il a été lancé il y a un mois. En juillet, l’artiste et Cash App se sont associés pour offrir 1 million de dollars en stock autour de la sortie de son single “Thot Sh*t”.

