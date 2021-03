Megan Thee Stallion remporte le prix du meilleur nouvel artiste

Débutant pas plus! Megan Thee étalon a remporté le prix du meilleur nouvel artiste aux Grammy Awards 2021 le dimanche 14 mars.

Lizzo a remis le premier prix de la soirée, remettant joyeusement le trophée au rappeur en larmes de 26 ans.

«Je ne veux pas pleurer, mais avant tout, je veux dire que tout le monde est incroyable. Chaque artiste qui a été nominé pour ce prix est tellement incroyable », a déclaré Megan après avoir enlevé son masque orange. «Deuxièmement, je veux vraiment remercier Dieu. Merci d’avoir mis la vie dans mon corps pour que je puisse même être ici aujourd’hui.

L’artiste a également remercié son label, 300 Entertainment, et la société de gestion Roc Nation. Pour terminer son discours, elle a rendu hommage à sa défunte mère, Holly.

« Elle n’est pas ici avec moi aujourd’hui, mais je sais qu’elle est ici avec moi dans l’esprit et elle a toujours cru que je pouvais le faire », a déclaré la nouvelle gagnante d’un Grammy.

Bien que son tube «WAP» ne soit éligible à aucun prix cette année, Megan, 26 ans, était l’une des préférées des fans pour recevoir le prix. La rappeuse de «Hot Girl Summer» a sorti son EP Suga en mars 2020, qui comprenait le single «Savage». La chanson a inspiré une danse TikTok populaire, et Beyoncé a rejoint plus tard le natif de Houston pour le «Savage (Remix)». Le duo a remporté la meilleure performance rap pour la chanson aux Grammys 2021.

La liste des nominés du meilleur nouvel artiste de cette année comprend Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Fumée, Chat Doja et Kaytranada.

En 2019, les Grammys sont entrés dans l’histoire en faisant passer le nombre d’artistes nominés pour le prix de cinq à huit. La tradition s’est poursuivie depuis.

Il est important de noter que ce n’est pas parce que quelqu’un ne remporte pas le prix du meilleur nouvel artiste qu’il n’a pas une longue et brillante carrière devant lui. En 2011, artiste de jazz Esperanza Spalding battre les deux Justin Bieber et Canard pour le titre.

Les autres lauréats précédents du prix incluent Carrie Underwood, Adele, Maroon 5 et Meghan Trainor. L’année dernière, Billie Eilish a remporté le prix convoité, ainsi que quatre autres prix.

La chanteuse «Bad Guy», âgée de 19 ans, n’avait que 17 ans lorsque ses nominations ont été annoncées en novembre 2019, ce qui en fait la plus jeune personne à être nominée dans les quatre grandes catégories générales la même année. Cette année, l’artiste a été nominé pour quatre prix: Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance et Best Song Written for Visual Media.

