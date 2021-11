Megan Thee Stallion retire ses performances des AMA 2021 avec BTS

C’est une triste journée, chaudasses.

Megan toi étalon a annoncé qu’elle ne se produirait plus aux American Music Awards 2021 le dimanche 21 novembre. Le rappeur primé, qui devait monter sur scène avec bts pour interpréter leur chanson à succès, « Butter », a annoncé la nouvelle le samedi 20 novembre.

« Les chaudasses, j’étais tellement excitée d’aller aux @AMA et de jouer avec @BTS_official, mais en raison d’un problème personnel inattendu, je ne peux plus y assister », a écrit Megan sur Twitter, ajoutant deux emojis en pleurs. « Je suis tellement triste ! J’ai vraiment hâte de monter sur scène avec mes gars et de jouer #BTS_Butter très bientôt ! »

Le musicien de 26 ans n’a révélé aucun détail supplémentaire.

ET! News a contacté les représentants de Megan, ainsi que les American Music Awards pour commentaires, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse.

La cérémonie de remise des prix a cependant publié une déclaration concernant les nouvelles de la star, partageant sur Twitter : « Tu nous manqueras, @theestallion ! [red heart emoji] »