Megan Thee Stallion se retire de la performance très attendue de l’AMA en raison d’une « question personnelle »

Après tout, Megan Thee Stallion ne montera pas sur scène aux American Music Awards de cette année. La « Hot Girl » certifiée s’est adressée à Twitter pour faire savoir aux fans qu’elle avait des affaires privées à régler. En conséquence, elle s’est retirée de sa performance live très attendue. « Les chaudasses, j’étais tellement excité d’aller aux @AMAs et de jouer avec @BTS_official, mais en raison d’un problème personnel inattendu, je ne peux plus y assister. Je suis tellement triste ! J’ai vraiment hâte de monter sur scène avec mon les gars et exécutez #BTS_Butter très bientôt ! »

Hotties J’étais tellement excité d’aller aux @AMAs et de jouer avec @BTS_official, mais en raison d’un problème personnel inattendu, je ne peux plus y assister Je suis tellement triste ! J’ai vraiment hâte de monter sur scène avec mes gars et de jouer #BTS_Butter très bientôt !💜 – TINA SNOW (@theestallion) 20 novembre 2021

Le rappeur « Body » est muet sur les questions personnelles en jeu. Un fan a répondu dans le fil, notant que Stallion avait récemment perdu un proche.

Pour tout le monde confus: Megan a perdu quelqu’un de très proche d’elle..cela sera très difficile pour elle. On attendra le jour où BTS et Megan préformeront ensemble — mia ⟭⟬ ∞ ⟬⟭⁷ ⎮Je suis partout dans le coffre-fort TL⎮Bts ✈️ (@fairy_yoongs) 20 novembre 2021

L’annulation intervient au milieu du meurtre tragique d’un collègue rappeur, Young Dolph. Dolph, 36 ans, a été abattu dans sa ville natale de Memphis alors qu’il visitait une boulangerie locale. La surveillance par caméra vidéo a montré deux assaillants tirant dans la boulangerie alors que des témoins disent qu’un Dolph sans méfiance a parlé au téléphone.

Stallion a tweeté son chagrin après la mort de Dolph le 17 novembre. « Je suis tellement malade et je suis incrédule ! Je prie pour sa famille et ses amis ! Repose en paix pour mon ami, une véritable légende Dolph », a-t-elle écrit.

Alors que les fans sont déçus, beaucoup lui offrent des mots encourageants. OMG NOOOON !!! Je suis vraiment désolé Megan, nous espérons que tout ce qui se passe dans votre vie sera réglé le plus rapidement possible, et qu’un jour nous aurons une performance avec vous et @BTS_twt. Prenez soin de vous !!! », a écrit l’un d’eux.

Stallion a connu une année importante. Elle a récemment reçu le prix Glamour Woman of the Year 2021 au Rainbow Room de New York. la native de Houston est également diplômée en administration des soins de santé. Stallion est également maintenant propriétaire des franchises Popeyes et a un nouveau partenariat avec la chaîne de restauration rapide, libérant sa propre sauce, Hottie Sauce, disponible pendant une durée limitée. Le partenariat comprend également des marchandises personnalisées et un don à six chiffres à Houston Random Acts of Kindness.