Megan Thee Stallion se transforme en tête d’épingle de ‘Hellraiser’ pour un costume d’Halloween élaboré

Megan Thee Stallion était sur sa Hot Girl S — pour Halloween, mais avec une touche effrayante. Le rappeur lauréat d’un Grammy est revenu aux racines du film d’horreur avec une adaptation emblématique de Pinhead de Hellraiser. Alors qu’elle a définitivement mis une touche sexy sur le méchant, elle a cloué l’ambiance menaçante. « JE SUIS DOULEUR », a-t-elle sous-titré les photos sur Twitter, en utilisant le hashtag « HOTTIEWEEN ».

En septembre, Megan a accordé une interview à The Evening Standard où elle a parlé de sa relation avec sa sexualité et de la façon dont les gens, en particulier les hommes, réagissent à son égard. « Je commence à voir à quel point les hommes sont plus ignorants que je ne le pensais », a-t-elle admis.

« Quand vous êtes une femme qui n’est pas une menace, les hommes ne vous dérangent pas vraiment », a-t-elle expliqué. « Et puis à mesure que vous devenez vous-même et que vous devenez quelqu’un qui n’a pas besoin d’un homme ou de quelqu’un d’aussi indépendant… les hommes aiment ce genre de rôle de demoiselle en détresse et ce n’est pas moi. » Megan a déclaré qu’elle avait l’impression que « ce qui se passe sous la peau de beaucoup d’hommes », c’est qu’elle rend « beaucoup d’entre eux mal à l’aise et j’ai l’impression que c’est mon travail ».

« Je ne suis pas une femme normale, je ne suis pas une personne normale, et si mon anormalité vous offense, eh bien, je fais évidemment quelque chose de bien et, bébé, regarde de l’autre côté », a-t-elle déclaré. On ne peut s’empêcher d’être hypnotisé par Megan, et ce costume étrange le prouve encore. Pour les fans désespérés de son deuxième album, Megan a déclaré à Essence en août qu’elle travaillait dur sur les nouveaux morceaux. « Je me sens comme [my new album] sera agressif », a expliqué Megan. « J’ai l’impression que ce projet est définitivement quelque chose de très bien pensé. Ce projet, c’est moi qui parle de ma merde, je me remets à l’aise avec moi-même [and] revenir à la Megan qui était sur le point de venir. »