Megastar Cardi B annonce qu’elle rejoint Playboy

Megastar Cardi B rejoint Playboy en tant que directeur créatif résident. La rappeuse en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux et a partagé l’émotion qu’elle ressent de faire partie de l’entreprise qui, dit-elle, l’a tant inspirée. En outre, il a partagé certains projets qu’il a avec l’entreprise et a parlé de certains détails de ce qu’il fera avec Playboy et d’une nouvelle plate-forme sociale que l’entreprise projette.

