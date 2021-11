Meghalaya: le Congrès demande au Président de disqualifier 12 députés qui ont rejoint TMC

L’orateur avait exclu toute illégalité de leur adhésion au TMC.

Quelques jours après que les 12 députés du Congrès, dont l’ancien ministre en chef Mukul Sangma, ont rejoint le Congrès de Trinamool, le grand vieux parti a exhorté le président Metbah Lyngdoh à disqualifier tous les législateurs qui ont fait défection. Ampareen Lyngdoh, chef du Parti législatif du Congrès (CLP), nouvellement nommé, a déposé une pétition devant le président et a demandé que, conformément à la règle 7 des règles de l’Assemblée législative du Meghalaya (disqualification pour motif de défection), les 12 députés soient disqualifiés.

D’autre part, compte tenu de la proposition des 12 nouveaux entrants, le chef de file du CM et du TMC du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a nommé l’ancien président de l’Assemblée de l’État, Charles Pyngrope, chef d’unité du parti au Meghalaya. On peut se rappeler que les 12 députés ont rencontré Banerjee hier et l’ont exhortée à nommer Charles Pyngrope comme président de l’unité d’État.

Ampareen, qui a rencontré l’orateur hier, était accompagné du chef du Congrès et député de Shillong Vincent H Pala, de deux députés – Mohendro Rapsang et Process T Sawkmie, de l’ancien chef de la KHADC PN Syiem et de l’avocat principal de la Haute Cour du Meghalaya VGK Kynta, a rapporté News18Hindi.

« Il est humblement prié que votre honneur soit heureux de prendre les mesures procédurales prescrites par la règle 7 des règles de l’Assemblée législative du Meghalaya (disqualification pour motif de défection) de 1988 », a déclaré Ampareen dans les 12 pétitions.

La désertion des députés du Congrès a propulsé le TMC en tant que principal parti d’opposition dans l’État du nord-est. Le Congrès avait remporté 21 sièges sur l’Assemblée de 60 membres après les élections de 2018. Avec la disparition de trois députés et le passage d’un député à la centrale nucléaire et de 12 à la TMC, son nombre est passé à 5.

L’orateur avait exclu toute illégalité de leur adhésion au TMC. Notamment, la loi anti-défection permet la fusion des deux tiers des membres d’un groupe législatif avec un autre parti sans entraîner de dispositions pénales.

