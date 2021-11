Meghan « a écrit une lettre privée à son père en comprenant qu’elle pourrait être divulguée », selon le tribunal | Royale | Nouvelles

Meghan Markle ne devrait pas s’impliquer dans la politique américaine selon un expert

Jason Knauf, l’ancien chef des communications de Meghan et du prince Harry, a affirmé dans une déclaration écrite que la duchesse de Sussex avait « perdu confiance » que son ex-père respecterait la confidentialité de sa communication. Dans son témoignage écrit, M. Knauf a affirmé que Meghan lui avait indiqué dans des SMS en août 2018 qu’elle reconnaissait la possibilité que son père rende la lettre publique. M. Knauf a également affirmé que Meghan lui avait dit que le « catalyseur » pour avoir écrit sa lettre à M. Markle « voyait à quel point cela faisait mal à H » – son mari, le prince Harry.

L’ancien assistant a déclaré: « Lorsque la duchesse réfléchissait à la manière de gérer les interventions publiques croissantes de M. Markle – à la fois pour son bien-être et pour protéger sa réputation – elle a exploré des options de communication écrite qui pourraient le convaincre d’arrêter de donner des interviews, mais cela pourrait également remettre les pendules à l’heure s’il les donnait aux médias.

« La duchesse a déclaré qu’elle écrivait la lettre en partie pour permettre au duc de démontrer à sa famille que des mesures étaient prises par le couple pour empêcher M. Markle de continuer à s’engager avec les médias.

« Elle a ajouté que ‘… bien qu’improbable, cela donnera peut-être aussi à mon père un moment pour faire une pause’. »

M. Knauf a ajouté: « Elle m’a demandé de revoir le texte de la lettre, en disant » de toute évidence, tout ce que j’ai rédigé est compris qu’il pourrait être divulgué, j’ai donc été méticuleux dans mon choix de mot, mais s’il vous plaît faites-moi savoir si quelque chose se tient pour vous en tant que responsabilité ».

Meghan Markle a rejoint la famille royale en 2018 (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry vivent en Californie (Image: GETTY)

Il a ajouté: « Sur la question spécifique de la lettre, la duchesse m’a indiqué dans des messages qu’elle reconnaissait qu’il était possible que M. Markle rende la lettre publique.

« Elle voulait écrire une lettre plutôt qu’un e-mail ou un SMS – d’autres options qu’elle avait envisagées et discutées avec les cadres supérieurs de la Maison Royale – car une lettre ne pouvait pas être transmise ou coupée et collée pour n’en partager qu’une petite partie.

« Dans le cadre d’une série de messages du 24 août 2018, elle a expliqué qu’elle avait soigneusement réfléchi à la manière d’éviter que la lettre ne soit divulguée en partie ou de manière trompeuse.

« Dans le cas où il y aurait une fuite, elle voulait que le récit complet tel qu’énoncé dans la lettre soit compris et partagé.

« Elle a dit qu’elle avait ‘travaillé sur chaque détail qui pouvait être manipulé’. »

Dans des textes lus devant le tribunal, la duchesse aurait déclaré à M. Knauf: « Honnêtement Jason, je me sens fantastique. Cathartique et réel et honnête et factuel.

Meghan Markle et le prince Harry ne sont plus des membres de la famille royale (Image: GETTY)

« Si il [Thomas Markle] c’est sur sa conscience, mais au moins le monde saura la vérité. Des mots que je ne pourrais jamais prononcer publiquement. »

Meghan aurait également écrit à M. Knauf que la lettre était « simplement un appel à la paix et un rappel de ce qui s’est réellement passé ».

Dans sa déposition écrite, M. Knauf a également affirmé que la duchesse avait demandé si elle devait appeler son père « papa » dans sa lettre.

Il a déclaré: « Elle a également posé une question spécifique concernant le fait de s’adresser à M. Markle en tant que » papa « dans la lettre, en disant » étant donné que je ne l’ai jamais appelé que papa, il peut être logique d’ouvrir en tant que tel (bien qu’il soit moins que paternel), et dans le cas malheureux où il fuirait, il tirerait sur les cordes sensibles ».

Meghan a également écrit une déclaration de témoin réfutant le témoignage de M. Knauf – qui a travaillé comme son assistante depuis le moment où elle a rejoint la Maison royale jusqu’en mars 2019.

Meghan Markle et le prince Harry lors de leur tournée royale en Afrique du Sud en 2019 (Image : GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry le jour de leur mariage (Image: GETTY)

La duchesse a déclaré dans sa déclaration qu’elle avait décidé d’écrire la lettre à M. Markle à la suite de discussions avec des membres supérieurs anonymes de la famille royale en août 2018.

M. Knauf, a-t-elle dit, n’était pas au courant de ces conversations.

Elle a également souligné qu’elle ne pensait pas que son père divulguerait la lettre car cela le montrerait sous un « mauvais jour ».

Elle a déclaré: « La proposition selon laquelle dire que j’ai reconnu qu’il était possible que mon père divulgue la lettre, bien que peu probable, revient à dire que je pensais qu’il le ferait probablement est, je dirais, absurde. »

La duchesse a déclaré que l’échange de SMS montrait qu’elle avait fait « des efforts considérables pour s’assurer que la lettre n’allait qu’à mon père ».

Elle a également déclaré qu’elle était « désireuse de plaire » à la famille royale, qu’elle avait récemment rejointe à l’époque en épousant le prince Harry en mai 2018.

Meghan Markle et le prince Harry ont deux enfants (Image: EXPRESS)

Elle a ajouté qu’elle était « particulièrement sensible » à leurs inquiétudes concernant les « attaques publiques » de son père à leur encontre.

Meghan a affirmé que certains membres de la famille royale lui avaient suggéré de s’envoler pour voir son père en personne, mais elle pensait qu’il serait impossible de le joindre en privé sans risquer d’apporter « encore plus d’embarras » à sa belle-famille.

La duchesse a déclaré: « Il est vrai que, comme je l’ai dit dans mes textes à M. Knauf, la situation mettait une pression importante sur mon mari, à la fois de l’extérieur et de sa famille, et je sentais fortement que je devais faire quelque chose à ce sujet.

« Je sentais que, même si ma tentative d’empêcher mon père de parler aux médias échouait, au moins mon mari pourrait dire à sa famille que j’avais fait tout mon possible pour l’arrêter. »

Meghan a écrit une lettre à son père en août 2018, dont des extraits ont été publiés dans cinq articles par le Mail on Sunday et le MailOnline en février 2019.

Meghan Markle a poursuivi Associated Newspapers en octobre 2019 (Image: GETTY)

En octobre 2019, le prince Harry a annoncé que sa femme poursuivait Associated Newspapers, éditeur du Mail on Sunday, MailOnline et Daily Mail, affirmant que ces histoires avaient abusé de ses informations privées, violé ses droits d’auteur et violé la loi sur la protection des données.

Meghan a gagné son procès plus tôt cette année lorsque Lord Justice Warby a déclaré que la publication des extraits de cette lettre était « manifestement excessive et donc illégale ».

En rendant une décision en février, le juge a déclaré que la majorité du contenu publié concernait le « comportement de Meghan, ses sentiments d’angoisse à propos du comportement de son père, tel qu’elle l’a vu, et le fossé qui en a résulté ».

Il a ajouté: « Ce sont des questions intrinsèquement privées et personnelles. »

Lord Justice Warby a également conclu qu’il pouvait rendre sa décision sans avoir besoin d’un procès complet.

Associated Newspapers fait maintenant appel devant la Cour d’appel et fait valoir que l’affaire de la vie privée, du droit d’auteur et de la protection des données impliquant la lettre de Meghan à son père devrait être renvoyée en jugement.