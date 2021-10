Meghan a laissé le visage rouge alors que le plaidoyer politique américain était « déjà passé » | Royale | Nouvelles

La biographe royale Angela Levin s’est moquée de Meghan Markle pour « avoir pris le train en marche » après que la duchesse a fait pression sur la présidente démocrate de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat américain Chuck Schumer pour faire adopter une politique sur le congé parental. Mme Levin a affirmé que les mesures, qui ont été soutenues par le président Joe Biden, pour introduire une indemnité parentale obligatoire et un congé de maladie avaient « déjà été approuvées » par le Congrès américain.

S’adressant à TalkRADIO, Mme Levin a déclaré: « Elle essaie également de faire adopter une politique de congé parental, pour que le gouvernement paie le congé parental, alors qu’il est déjà en fait déjà terminé.

« Ce qu’ils n’ont pas encore décidé, c’est combien de temps chaque famille peut l’utiliser.

« Elle a en quelque sorte pris le train en marche comme elle le fait souvent pour pouvoir prétendre que c’était sa lettre » qui l’a fait « .

« Aussi la signature à la fin. Il s’agit d’une lettre professionnelle aux hauts responsables politiques et la signature est alors par elle et aussi par Archie, Lili et Harry.

« Mais Archie et Lili ne sont sûrement pas encore impliqués dans le congé parental. »

Mme Levin a ajouté: « Je pense que c’est encore un autre choc pour Megan qui a fait beaucoup de publicité, ce qui est évidemment l’un de ses objectifs.

« Elle a abusé de la chose royale d’être une royale britannique ou, vous savez, de travailler en tant que royale britannique parce qu’elle essaie en fait de dire à un autre gouvernement quoi faire.

« Le titre sur le papier est le bureau du duc et de la duchesse de Sussex Oui, ce qui est définitivement un abus.

« L’autre chose est qu’elle prend différents types, vous savez, elle devient une sorte de jeune sorte de gourou, disant qu’elle comprend comment ces familles pensent qu’elle représente les familles, comment sait-elle que je veux dire que c’est Megan qui prend le monde revoir. »

« J’ai travaillé toute ma vie et j’ai économisé quand et où je pouvais – mais même cela était un luxe – parce qu’habituellement, il s’agissait de joindre les deux bouts et d’avoir de quoi payer mon loyer et mettre de l’essence dans ma voiture. »

Elle a ajouté : « En juin, mon mari et moi avons accueilli notre deuxième enfant, comme tous les parents, nous étions fous de joie, comme beaucoup de parents, nous étions comblés.

« Comme moins de parents, nous n’avons pas été confrontés à la dure réalité de passer ces premiers mois critiques avec notre bébé ou de retourner au travail.

« Nous savions que nous pouvions la ramener à la maison, et dans cette étape vitale (et sacrée), consacrer tout et tout à nos enfants et à notre famille, nous savions qu’en faisant cela, nous n’aurions pas à faire des choix impossibles en matière de garde d’enfants, de travail , et les soins médicaux que tant de gens doivent faire chaque jour.

« Aucune famille ne devrait être confrontée à ces décisions. Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir la liberté de prendre soin de son enfant. »