Meghan a repoussé les offres d’aide de Sophie avant que la comtesse n’ait de “longs” entretiens avec Harry | Royale | Nouvelles

Harry a critiqué à plusieurs reprises la famille royale ces derniers mois, allant jusqu’à les accuser de “négligence totale” et de “silence” lorsque lui et Meghan ont tenté de demander de l’aide. Il a affirmé qu’on lui avait dit de “jouer le jeu”, tandis que sa femme a affirmé que le palais avait ignoré ses appels à l’aide alors que sa santé mentale était au plus bas. On pense que ces allégations ont éloigné les Sussex encore plus loin de leurs parents royaux, même si le retour de Harry en avril pour les funérailles du prince Philip a suscité l’espoir d’une réconciliation.

Alors qu’il a été dit que Sophie – aux côtés de son mari, le prince Edward et la princesse Anne – avait essentiellement ignoré Harry lors de la sombre occasion, la comtesse a déclaré au Telegraph qu’elle avait apprécié les discussions «longues» avec son neveu au château de Windsor.

Ce n’est pas la première fois que Sophie tend la main aux Sussex.

Les rapports sur les efforts de Sophie pour combler le fossé avec Meghan remontent à 2019.

La duchesse de Sussex a déclaré à ITV que “peu de gens me demandent si je vais bien”, avant d’ajouter en larmes qu’elle n’était “pas bien” sous les projecteurs des médias, qualifiant la traditionnelle lèvre supérieure raide souvent associée à la famille royale de “dommages internes”. ”.

Meghan a repoussé les offres d’aide de Sophie avant que la comtesse n’ait de “longs” entretiens avec Harry (Image: .)

Sophie a déjà été choisie pour être le mentor de Meghan (Image: .)

Ses aveux ont fait la une des journaux du monde entier et sont désormais perçus comme l’un des premiers indicateurs que Meghan et Harry cherchaient à quitter la famille royale.

Cependant, la commentatrice royale Rebecca English a tweeté plus tard: “On m’a dit que Kate – et la comtesse de Wessex – ont toutes deux ‘tendu la main’ à plusieurs reprises à la duchesse [of Sussex] surtout après avoir exprimé son mécontentement dans un documentaire télévisé.

“Mais ils ont tous les deux été repoussés.”

On ne sait pas si cela s’est produit, d’autant plus que Meghan a depuis contesté les allégations selon lesquelles elle serait apparue proche de Kate lors de plusieurs événements publics.

Pourtant, Sophie a également été désignée comme mentor officieux de Meghan lorsqu’elle a rejoint le cabinet pour la première fois en 2018.

Meghan Markle dit que les projecteurs ont été une “lutte”

En avril 2019, la commentatrice royale Katie Nicholl a déclaré : « Selon des sources, la reine a désigné Sophie comme mentor royal pour Meghan.

“Les deux ont passé du temps ensemble à Royal Ascot l’année dernière et s’entendent bien.

Le couple partage des antécédents similaires, car Sophie, comme Meghan, a abandonné une carrière réussie (dans les relations publiques) pour se marier dans la famille royale et est donc en mesure d’aider Meghan.

Les deux femmes auraient également occupé des rangs similaires au sein du cabinet, car elles étaient souvent placées l’une à côté de l’autre lors d’événements royaux officiels.

Pourtant, il n’est pas clair s’ils sont toujours proches, surtout après que Sophie et Edward ont été accusés de se moquer de l’interview d’Oprah plus tôt ce mois-ci.

Sophie aurait eu une longue conversation avec Harry après les funérailles de Philip (Image: .)

Sophie a eu du mal à s’adapter à la vie royale lorsqu’elle et Edward se sont fiancés pour la première fois (Image: .)

Interrogé sur la bombe révélatrice, Edward a demandé: “Oprah qui?”

Sophie a ajouté : “Oui, quelle interview ?”

Sophie et son mari ont été les seuls membres de la famille royale à s’adresser à l’interview de Meghan et Harry depuis qu’elle a stupéfié le monde en mars, bien qu’ils aient évité de dire quoi que ce soit de trop controversé.

Edward a reconnu dans une récente interview avec Max Foster de CNN que la division dans sa famille était “très triste”, mais a ajouté: “Bizarrement, nous sommes tous déjà allés là-bas.

« Nous avons tous eu une intrusion et une attention excessives dans nos vies.

“Et nous l’avons tous traité de manière légèrement différente, et nous leur souhaitons la meilleure des chances.”

On s’attend également à ce que Sophie intervienne et prenne en charge une partie de l’ancienne charge de travail de Meghan et Harry.

Sophie avec Edward, Harry et une jeune Lady Louise Windsor (Image: .)

Cependant, elle a déclaré au Sunday Times : « Nous avons tous nos propres petits portefeuilles.

« Je ne vois rien changer, mais si on nous demande d’en faire plus… je ne sais pas, car ça n’a pas vraiment changé.

Elle a ajouté : « Je suis déjà assez occupée, donc je ne sais pas combien je peux faire de plus. Il ya seulement autant d’heures dans la journée.”

Pourtant, elle en a profité pour défendre les difficultés de Meghan à s’adapter à la vie royale.

Elle a déclaré à la journaliste Christina Lamb : « Souvenez-vous, j’avais eu cinq ans pour m’adapter, et pour nos six mois de fiançailles, je restais même à Buckingham Palace.

« Pas que vous sachiez nécessairement comment cela se déroulera. »

Au cours de cette même interview, elle a déclaré: “Nous essayons tous d’aider les nouveaux membres de la famille”, mais a conclu qu’elle espérait que Meghan et Harry “seront heureux” dans leur nouvelle vie.