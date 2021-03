Meghan accusée d’être «indigne» et de «faux» dans l’attaque fulgurante d’un journaliste australien | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex a fait d’étonnantes révélations sur ses difficultés à vivre en tant que membre de la famille royale lors de son entretien avec Oprah Winfrey. Meghan a expliqué comment la vie est devenue si insupportable qu’elle a perdu la volonté de vivre et a même envisagé le suicide. La duchesse a affirmé qu’elle avait cherché de l’aide pour sa dépression, mais qu’elle n’avait reçu aucun soutien de la part du « cabinet ».

Il a déclaré à son public de Sky News Australia dans son émission la semaine dernière: « Je suis sûr qu’il y avait beaucoup de gens qui ont cherché le seau de mandrin lors de cette interview d’Oprah Winfrey avec Meghan Markle et le prince Harry.

Alan Jones, un journaliste de Sky News Australia, n’a pas pu cacher son dégoût pour les singeries de la duchesse de Sussex et s’est lancé dans une attaque vicieuse contre elle et le prince Harry.

Harry et elle ont ensuite laissé tomber une autre bombe, quand ils ont révélé qu’un membre anonyme de la famille royale avait exprimé des inquiétudes quant à la couleur de la peau d’Archie.

« La princesse Anne est celle qui trierait Meghan Markle dans un langage coloré aussi, je peux vous le dire », a déclaré l’ancien entraîneur de rugby.

Il a ajouté: « Depuis son 18e anniversaire, la princesse Anne a exécuté sans se plaindre plus de 20 000 engagements. »

Le commentateur australien a finalement conclu son monologue en exprimant ses sympathies pour la reine et le prince Philip.

Il a dit: « Une monarque exceptionnelle et populaire qui a 94 ans, son mari à l’hôpital alors qu’il approche de son 100e anniversaire et ils doivent faire face à cette absurdité malhonnête et inventée. »