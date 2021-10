Meghan admet qu’elle et le prince Harry ont été submergés par la naissance de Lili | Royale | Nouvelles

Meghan, qui a accueilli Lilibet en juin de cette année, a déclaré que même si le couple était « ravi » de la naissance de leur première fille, ils ont eu du mal au cours de cette première période.

Dans une lettre adressée à Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis et chef de la majorité du Sénat américain, elle a expliqué qu’elle n’avait pas été confrontée à de nombreux dilemmes et difficultés auxquels de nombreux parents américains sont confrontés lorsqu’ils s’occupent de leurs enfants.

Elle a déclaré aux politiciens américains qu’elle s’estimait chanceuse que le duc et la duchesse de Sussex « n’aient pas été confrontés à la dure réalité de passer ces premiers mois critiques avec [their] bébé ou retourner au travail.

Elle a ajouté: «Nous savions que nous pouvions la ramener à la maison et, dans cette étape vitale (et sacrée), consacrer tout et tout à nos enfants et à notre famille.

« Nous savions qu’en agissant ainsi, nous n’aurions pas à faire des choix impossibles en matière de garde d’enfants, de travail et de soins médicaux que tant de gens doivent faire chaque jour.

